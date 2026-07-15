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Costco瞄準夏季烤肉商機　即熱BBQ新品上架　10分鐘就能開吃

記者李怡╱舊金山即時報導
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Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡...
Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡╱攝影）

盛夏是美國家庭後院烤肉（BBQ）旺季，從獨立日到暑假聚會，不少民眾希望少花時間備料、多花時間與親友相聚。近期，Costco賣場冷藏區也悄悄出現多款即食煙燻燒烤新品，包括手撕煙燻豬肉、煙燻牛胸肉焦邊煙燻豬肋排，主打「全熟」設計，只需加熱並搭配BBQ醬，即可快速端上餐桌。

從賣場現場可見，三款商品被集中陳列在冷藏肉品區，明顯鎖定夏季戶外聚餐，商品已事先調味完成，消費者只需加熱後即可製作漢堡、墨西哥捲餅、三明治或拌入沙拉，也可搭配薯泥、玉米及涼拌菜，快速完成一餐。產品標榜不添加人工亞硝酸鹽、使用無抗生素飼養豬肉，適合家庭聚餐或派對使用。

其中美式德州BBQ的代表料理，以牛胸肉（Beef Brisket）經長時間煙燻製成，口感偏濃郁，產品同樣已熟，只需加入自己喜歡的BBQ醬即可享用。讓消費者省去十多個小時慢火煙燻的繁複過程。

近年來，美國大型量販店持續擴大「即熱即食」商品布局，原因之一就是現代家庭愈來愈重視便利性，希望不用花半天準備食材，也能快速完成聚餐。

這類預製BBQ產品在網路上評價也呈現兩極。部分消費者認為方便、省時，是平日晚餐及家庭聚會的好選擇。但也有不少BBQ愛好者認為，預製煙燻肉仍難以取代現場慢火煙燻的香氣與口感，尤其肉質及油脂比例，引發不少討論。

隨著夏季戶外活動持續升溫，從即食肉品、冷藏配菜到各式烤肉設備，Costco正積極布局「一站式BBQ採購」，讓消費者即使沒有專業烤爐，也能在家快速享受美式燒烤氛圍。

Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡...
Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡╱攝影）

Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡...
Costco推出的BBQ主打全熟設計，加熱即可製作三明治、漢堡等料理。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 賣場陳列的新品包括手撕煙燻豬肉、煙燻牛胸肉與焦邊煙燻豬肋排，皆採全熟設計，強調加熱後就能直接食用，方便消費者快速備餐。

  • 因為產品已事先調味並完成熟化，消費者只要簡單加熱，再搭配BBQ醬或配菜，就能做成漢堡、捲餅、三明治或沙拉，節省大量備料與烹調時間。

  • 這顯示Costco正擴大即熱即食與夏季烤肉商品布局，從主菜、配菜到設備都想一次滿足，鎖定重視便利、又想保有美式燒烤氛圍的家庭客群。

墨西哥 Costco

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