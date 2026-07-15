炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes
在物價飛漲的舊金山灣區，下館子的最低價格逼近人均40元，連鎖快餐也超過15元以上，這使得Costco自1985年從未漲價的1.50元熱狗加飲料的套餐尤為可貴。近日，新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗，一時間甚至超過熱狗套餐、烤雞，成為最受歡迎的Costco美食。
炸雞柳售價6.99元，一份有5塊雞柳和一小盒醬料。年初，Costco只在全美指定門店試驗炸雞柳，在獲得廣泛好評後，最終在近日上線全國店面。一份炸雞柳高達1640卡，也成為菜單上最「罪惡」的美食之一。
Reddit論壇對這款新品展開了激烈的討論，網友從面包層厚度、雞肉質量、醬料口味等多個維度與傳統炸雞連鎖快餐的產品進行比較。
網友unicorndog7表示，醬料口味屬於「蜂蜜燒烤味」，對比Chick-fil-a的經典醬料，更加濃郁，是加分。但它並不喜歡過厚的麵包層，讓整體的口感變得廉價。「結論就是，繼續點熱狗。」
小紅書網友乾杯小林稱，新品雞柳完爆Jollibee幾塊。「炸雞應該是烤箱復炸的，除了一面軟一面硬，沒有任何毛病，肉很大塊很滿足，調味也剛剛好，不辣不柴，整體對得起這個價格。醬汁和Chickfila醬料相似度高達90%。」
很多女性網友稱，五塊雞柳對於一份零食來講份量太多，甚至無法吃完。不少網友也建議，如果是與薯條、或者一杯飲料組成套餐，將更受歡迎。
官方表示，雞柳是烤箱烤製、而非油炸。華人林女士表示，1640卡簡直是熱量刺客，儘管是非油炸，但熱量缺高過Cheese Cake Factory的炸雞柳套餐。
因為它在物價高漲下仍維持相對可接受的6.99元售價，又有5塊雞柳的份量，且口味被不少食客認為不錯，吸引許多人特地排隊嘗鮮。 一份炸雞柳售價6.99元，內含5塊雞柳和一小盒醬料；官方表示採烤箱烤製非油炸，但整份熱量仍高達1640卡，屬於高熱量餐點。 網友普遍稱讚醬料濃郁、雞肉份量大，甚至有人認為勝過Jollibee或接近Chick-fil-A；但也有人嫌麵包層過厚、份量太多，建議搭配飲料或薯條更適合。
精華 FAQ
因為它在物價高漲下仍維持相對可接受的6.99元售價，又有5塊雞柳的份量，且口味被不少食客認為不錯，吸引許多人特地排隊嘗鮮。
一份炸雞柳售價6.99元，內含5塊雞柳和一小盒醬料；官方表示採烤箱烤製非油炸，但整份熱量仍高達1640卡，屬於高熱量餐點。
網友普遍稱讚醬料濃郁、雞肉份量大，甚至有人認為勝過Jollibee或接近Chick-fil-A；但也有人嫌麵包層過厚、份量太多，建議搭配飲料或薯條更適合。
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