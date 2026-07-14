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舊金山警空中追捕全曝光無人機直播意外流向公開網路

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山警空中追捕全曝光，無人機直播意外流向公開網路。（記者李怡翻攝）
舊金山警空中追捕全曝光，無人機直播意外流向公開網路。（記者李怡翻攝）

舊金山警察局（SFPD）利用無人機協助執法近年成效備受肯定，但最新曝光的一起資安事件，再次引發外界對警方科技執法與個人隱私保障的討論。

根據「WIRED」及ABC7報導，一項由資安研究人員揭露的調查顯示，舊金山警局多架執法無人機的即時影像串流，因系統設定不當，在過去約六個月內可透過未受保護的網路連結觀看。外界只要取得連結，即可能即時觀看警方執法行動畫面，包括追捕嫌犯、搜索社區及處理案件等過程。

報導指出，這些影像來自警局使用的Skydio X10無人機，除了一般可見光畫面外，部分還包含熱成像畫面、飛行位置及操控資訊。研究人員表示，共發現超過60段影片及約20次飛行紀錄，涉及約44哩的空中巡查範圍。部分畫面甚至拍攝到與案件無直接關聯的民眾，引發外界對監控範圍及個人隱私的擔憂。

SFPD表示，在得知問題後已立即停用相關分享連結，並修改系統權限及影像分享機制，以避免類似事件再次發生。警方強調，目前沒有證據顯示除研究人員外，有其他人士曾存取這些直播畫面，整起事件仍在調查中。

近年來舊金山警方大幅擴大無人機應用，利用空拍即時追蹤涉嫌汽車竊盜、零售竊盜及暴力犯罪嫌犯，也配合即時犯罪調查中心提升執法效率。警方曾表示，無人機有助縮短追捕時間、降低員警與民眾面臨的風險，並將科技視為近年犯罪率下降的重要輔助工具之一。

此次外洩事件也讓隱私倡議人士再次質疑警方監控技術的管理機制。他們指出，即使無人機使用本身符合政策規範，一旦直播系統或資料管理出現漏洞，仍可能讓大量民眾影像暴露於未授權人士，增加個人資訊外流風險。

舊金山持續推動科技執法，包括自動車牌辨識系統（ALPR）、即時監控中心及無人機巡查等措施，支持者認為有助提升破案效率、打擊犯罪；反對者則擔心科技監控逐步擴張，若缺乏完善的資訊安全與監督機制，恐影響民眾隱私權。

此次事件預料將使警方如何管理無人機影像資料、保障監控資訊安全，以及科技執法與公民隱私之間如何取得平衡，再度成為舊金山市府及市議會討論焦點。

精華 FAQ

  • 資安研究人員發現，警方無人機即時影像串流因系統設定不當，原本可透過未受保護的連結公開觀看，外界取得連結後就可能看到執法畫面。

  • 外洩內容來自Skydio X10無人機，除了可見光畫面外，還包含熱成像、飛行位置與操控資訊，研究人員共發現超過60段影片與約20次飛行紀錄。

  • SFPD表示已在得知問題後立即停用相關分享連結，並修改系統權限與影像分享機制；警方稱目前未見其他人士存取，但整起事件仍在調查中。

舊金山

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