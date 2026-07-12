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華埠夜市月月登場 聚人氣拚商機 成舊金山市中心復甦亮點

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）

每月第二個周五晚間，舊金山華埠都板街（Grant Avenue）便搖身一變，成為熱鬧的夜市。上周末晚舉行的華埠夜市，再次吸引大批市民與觀光客湧入，街道上美食飄香、舞獅表演、街頭音樂與文創攤位交織，讓夜晚的華埠重現久違的人潮，也持續為市中心經濟注入活力。

近年來，舊金山積極以夜市、街頭節慶等活動振興商業走廊，而華埠夜市已成為其中最具代表性的成功案例之一。今年活動持續於5月至10月的每月第二個周五舉辦，免費開放民眾參加，涵蓋五個街區，集結數十家餐飲、美食、文創及零售攤位，並安排舞龍舞獅、傳統文化演出及街頭表演，希望吸引更多居民與遊客走入華埠消費。

今年7月的夜市也加入新亮點「麻將街」，將華人熟悉的麻將文化搬到戶外，讓不同族裔民眾都能免費體驗這項具有百年歷史的傳統遊戲，不少家庭、年輕人及外地遊客紛紛駐足參與，成為當晚最受歡迎的活動之一。

據了解今年夏季幾乎每個周末，舊金山各社區都有夜市或街頭活動，希望藉由文化、美食與音樂，把人潮重新帶回商業街區。而華埠夜市不僅吸引大量遊客，也讓不少人順道走進餐館、茶樓、伴手禮店及特色商家，帶動整體消費，對仍在疫情後努力復甦的市中心商圈具有重要意義。

不少商家表示，夜市期間的人流明顯高於平日，除了攤販生意熱絡，許多店家也因此增加晚間營業時間，希望把活動帶來的人潮留在華埠，轉化為實際消費。有遊客表示，過去對華埠的印象停留在白天購物，如今夜晚多了音樂、美食及文化活動，讓整個社區更有活力，也願意停留更長時間。

值得一提的是，日前華埠夜市還舉行北美第一個中文廣播節目「金星電台」霓虹招牌重新點燈儀式，吸引不少民眾駐足見證，也讓夜市結合歷史文化與社區故事，進一步提升活動特色。

隨著華埠夜市持續累積人氣，也成為舊金山市政府推動「以活動帶動經濟」的重要縮影。從華埠、米慎區到Fillmore等社區，夜市逐漸成為城市活化公共空間、支持小商家與促進觀光的新模式。對華埠而言，每月一次的夜市不只是市集，更是一場讓居民、商家與遊客重新相聚的城市盛會，也為市中心復甦持續點亮希望。

舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠周末夜市活動，吸引人潮湧入，麻將吸睛受歡迎。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為夜市成功把居民與觀光客帶回華埠與市中心，促使餐館、茶樓和零售店晚間生意變熱絡，也讓活動成為帶動商業走廊復甦的代表模式。

  • 夜市在5月至10月每月第二個周五舉辦，涵蓋5個街區，設有餐飲、美食、文創與零售攤位，並安排舞龍舞獅、街頭音樂和文化表演。

  • 新增的亮點是「麻將街」，把麻將文化搬到戶外，讓不同族裔民眾免費體驗。此舉吸引家庭、年輕人和遊客參與，成為當晚最受歡迎的活動之一。

舊金山 華埠 觀光

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