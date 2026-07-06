台灣觀光以彩虹橋前進西雅圖驕傲遊行

台灣觀光以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行 邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。（觀光署提供）

交通部觀光 署駐舊金山 辦事處於 6 月 28 日參加由 Seattle Pride 主辦的「2026 西雅圖 同志驕傲遊行（Seattle Pride Parade）」，以「Rainbow Bridge — Taiwan x Seattle: A Connection of Love & Freedom」為主軸，打造台灣主題彩虹花車，向西雅圖民眾與國際旅客展現台灣自由、多元、平等與友善旅遊環境。

呼應西雅圖同志遊行主題 「It is Time to Rally」，觀光署以「此刻，正是團結集結、以行動同行的時候」作為本次參與精神。Pride 不只是慶祝，更是一場關於理解、支持與行動的集結；台灣以實際參與西雅圖遊行，邀請來自不同文化、城市與社群的彩虹盟友，一同看見台灣作為亞洲友善旅遊目的地的開放態度，並將這份 Pride 能量延續至 10 月 31 日於台北舉行的台灣同志遊行。

本次由交通部觀光署與在地台灣民眾與國際友人，組成以「Taiwan Tourism in Seattle」之名亮相的台灣隊伍，透過彩虹色系花車、台北 101 意象、泡泡互動、T-POP 音樂及台灣 Pride 旗幟，將台灣的城市活力與友善精神帶進西雅圖街頭。花車以彩虹圖騰為基底，搭配七彩堆疊的臺北 101 裝置，象徵台灣以自由與愛搭起跨越太平洋的彩虹橋，連結西雅圖與臺北兩座珍視多元價值的城市。

此次活動特別邀請台裔變裝皇后 Felicia Oh 坐鎮花車，以珍珠奶茶為靈感的華麗造型與沿途民眾互動，展現台灣創意、熱情與文化辨識度。珍珠奶茶作為台灣最具代表性的美食符號之一，在遊行現場轉化為歡樂且具記憶點的 Pride 形象；搭配泡泡機營造繽紛視覺效果，象徵愛、自由與友善能量在西雅圖街頭「泡」發全場。

觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示，Seattle Pride 的主題 「It is Time to Rally」 不僅是對社群的號召，也與台灣長期珍視的自由、多元與平等價值相互呼應。台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，也是一個讓旅人能自在探索、安心停留並感受被歡迎的目的地。透過參與西雅圖同志驕傲遊行，台灣希望向美國西北部民眾傳遞明確訊息：台灣歡迎每一位旅人，也誠摯邀請大家今年秋天前往臺北，親身感受台灣 Pride 的熱情與城市生命力。

本次遊行沿途播放多首具台灣代表性的 T-POP 音樂，包含能展現 Pride 精神與多元文化意象的歌曲，讓觀眾透過音樂感受台灣流行文化的活力。現場也發送特別設計的台灣 Pride 小旗，邀請民眾加入台灣彩虹大家庭，並以「The Party Continues in Taipei. See you on October 31st.」作為行動邀請，鼓勵西雅圖及美國西北部旅客將臺北列為下一個亞洲旅遊目的地。

台灣同志遊行長年為亞洲最具代表性的 Pride 活動之一，每年吸引來自世界各地的參與者齊聚臺北街頭。除了 Pride 活動本身，台灣亦擁有便利交通、多元美食、豐富夜生活、自然景觀、文化體驗與安全友善的旅遊環境，適合國際旅客安排城市探索、美食旅行、文化體驗與深度自由行。

從 Seattle Pride 到 Taiwan Pride，從 「It is Time to Rally」到「The Party Continues in Taipei」，台灣觀光署期待透過這座跨越太平洋的彩虹橋，讓更多國際旅人看見台灣、認識台灣，並在今年 10 月 31 日走進台北街頭，與台灣一起集結、同行、慶祝自由與愛。

台灣觀光以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行 邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。（觀光署提供）

台灣觀光以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。(觀光署提供)

台灣觀光以彩虹橋前進西雅圖同志驕傲遊行，邀請國際旅人從西雅圖延續Pride Journey到台灣。(觀光署提供)