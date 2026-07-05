駐舊金山經文處、北加州台灣同鄉聯合會參加佛利蒙國慶日遊行
駐舊金山台北經濟文化辦事處於7月4日美國國慶當日，由處長伍志翔率領20餘名同仁員眷，與北加州台灣同鄉聯合會一同參與佛利蒙非牟利組織舉辦之國慶遊行活動，一同慶祝美國獨立建國250周年及台灣總統直選30周年。隊伍近200人，為當日遊行之最大隊伍，受到當地居民歡迎。
僑務委員吳怡明夫婦、林政原夫婦、陳陽明夫婦及劉玲霞夫婦等多位僑界領袖皆到場共同參與。
經文處長伍志翔表示，當天很高興能來到佛利蒙，與台灣好朋友們一起參加慶祝美國建國250周年的遊行活動，讓大家看到台灣。他指出，今年正好也是台灣總統直選30周年。美國是老牌民主國家，台灣也是亞洲的民主國家。大家一起在這裡參加這樣的遊行，因為台灣與美國的關係一直非常好，是長期以來的真實夥伴。參加這樣的活動，可以彰顯台灣與美國共享自由、民主和包容的價值。
台中市北勢國中棒球隊在遊行隊伍中登場，是今年佛利蒙國慶日遊行亮點之一。球員們一邊高喊「Team Taiwan」，一邊帶來「台灣尚勇」歌曲與舞蹈，用青春活力向世界展現台灣棒球文化，讓更多美國民眾認識台灣。
佛利蒙市議員邵陽表示，今年的國慶遊行格外特別，拉開了美國建國250周年慶典的序幕，紀念兩個半世紀以來自由、社區和共同進步的歷程。
他表示，從色彩繽紛的花車和行進樂隊，到經典老爺車和社區團體，充分展現了城市多元而愛國的精神。能夠沿著遊行路線漫步，向眾多熟悉的面孔揮手致意，並與讓第四區乃至整個佛利蒙成為如此美好家園的居民們一同慶祝，感到無比榮幸。
駐舊金山台北經濟文化辦事處由處長伍志翔率領同仁與眷屬，和北加州台灣同鄉聯合會一起參與佛利蒙非牟利組織舉辦的美國國慶遊行。 因為隊伍近200人，是當日遊行中規模最大的隊伍，現場受到當地居民熱烈歡迎，也成為慶祝美國建國250周年的重要亮點。 北勢國中棒球隊在隊伍中高喊Team Taiwan，並帶來「台灣尚勇」歌曲與舞蹈，以青春活力向美國民眾介紹台灣棒球文化。
精華 FAQ
駐舊金山台北經濟文化辦事處由處長伍志翔率領同仁與眷屬，和北加州台灣同鄉聯合會一起參與佛利蒙非牟利組織舉辦的美國國慶遊行。
因為隊伍近200人，是當日遊行中規模最大的隊伍，現場受到當地居民熱烈歡迎，也成為慶祝美國建國250周年的重要亮點。
北勢國中棒球隊在隊伍中高喊Team Taiwan，並帶來「台灣尚勇」歌曲與舞蹈，以青春活力向美國民眾介紹台灣棒球文化。
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