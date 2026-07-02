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紅寶石公主號返抵舊金山 爆125人染諾羅病毒

記者王子涵／舊金山即時報導
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紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員...
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

公主郵輪（Princess Cruises）旗下紅寶石公主號（Ruby Princess）在近日出航的一趟從舊金山往返阿拉斯加與加拿大的20天旅途中，爆發腸胃疾病疫情，超過120名乘客與船員出現不適。美國疾病防治中心（CDC）表示，這起疫情已確認由諾羅病毒（Norovirus）引起。

CDC資料顯示，這趟20天航程於6月12日從舊金山出發，途中停靠阿拉斯加及加拿大卑詩省多個港口，7月2日(周四)返回舊金山。全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。

CDC強調，公布的病例數是整個航程期間累計通報的個案，並不代表所有患者同時生病，也不代表船隻抵達或離開港口時仍有同樣人數處於發病狀態。至於周四返抵舊金山時仍有多少人身體不適，目前尚不清楚。

這起疫情於6月28日周日通報CDC。公主郵輪與船上人員表示，已加強清潔與消毒作業，採集糞便樣本送驗，隔離出現症狀的乘客與船員，並就衛生措施與疾病通報程序與聯邦衛生官員保持聯繫。CDC表示，目前正遠端監控船方應對情況。

諾羅病毒是一種傳染力極強的病毒，常見於人員密集場所，可引發嘔吐、腹瀉、噁心與胃痛等症狀。CDC指出，患者通常在接觸病毒後12至48小時內出現症狀。該機構建議郵輪乘客勤洗手，如有症狀應立即向船上醫療中心通報，若看到有人嘔吐或腹瀉，也應通知船員。

這是CDC今年在其遊輪衛生計畫下公布的第七起遊輪腸胃疾病疫情，其中五起被認定與諾羅病毒有關，包括公主郵輪旗下船隻今年稍早發生的兩起疫情。

紅寶石公主號近年長期以舊金山為母港營運，公主郵輪曾稱其為舊金山的家鄉郵輪。不過這條船近年多次受到關注。2023年，紅寶石公主號在完成阿拉斯加航程後靠泊舊金山27號碼頭時撞上碼頭，引發海岸警衛隊調查。2022年，舊金山公共衛生官員也曾在該船靠港後通報多起新冠病例。2024年，當局曾搜索一名被認為在船隻接近舊金山時落海的72歲男子。

隨著暑假郵輪旅遊旺季展開，公共衛生專家提醒民眾，搭乘郵輪前應留意個人健康狀況，航程中落實手部清潔及飲食衛生，若身體不適應及早通報，降低群聚感染風險。

精華 FAQ

  • CDC資料顯示，這趟航程共有102名乘客與23名船員通報腸胃不適，合計125人。症狀主要包括腹瀉、嘔吐，且病例是整段旅程累計數，不代表同時發病。

  • 這趟20天航程於6月12日自舊金山出發，途中停靠阿拉斯加及加拿大卑詩省多個港口，並在7月2日返回舊金山。疫情則於6月28日通報CDC。

  • 公主郵輪已加強清潔消毒、採集糞便樣本送驗，並隔離出現症狀者，同時與聯邦衛生官員保持聯繫。CDC則表示正遠端監控船方應對情況。

舊金山 加拿大 CDC

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