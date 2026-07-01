最高法院維持出生公民權 華人：保障H-1B家庭下一代權益

邦塔、邱信福：華埠黃金德案寫下歷史，加州將繼續捍衛憲法權利。（記者李怡╱攝影）

最高法院近日裁定，阻止川普政府限制出生公民權行政命令生效。加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）與舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）7月1日共同在舊金山華埠黃金德（Wong Kim Ark）出生地附近舉行記者會，強調這項裁決不僅維護美國憲法第14修正案，更保障包括大量持H-1B工作簽證的專業人才家庭在內的移民下一代權益。

邦塔表示，舊金山是全美第一個針對川普政府限制出生公民權行政命令提起訴訟的城市，加州隨後加入訴訟，共同捍衛憲法保障。他說，一百多年前華人 社區為平等權利奮戰，才確立了今天所有在美國出生者享有公民身分的憲法原則，加州有責任延續這段歷史。

舊金山市府律師邱信福表示，自己因出生公民權而成為美國公民。 他說，身為華裔，更深刻理解黃金德案對整個亞裔社區的重要意義。因此舊金山第一時間站出來提告，就是希望守住這項已有127年歷史的憲法保障。

多位華人社區領袖在現場表示，若川普政府限制出生公民權的政策實施，受影響最大的群體之一，就是灣區大量持H-1B工作簽證、等待職業移民排期的華人家庭。

不少華人科技人才在矽谷工作多年，雖尚未取得永久居民身分，但依據現行憲法，其在美出生的子女皆自動取得美國公民資格。若出生公民權遭取消，不僅增加家庭未來的不確定性，也可能影響孩子的教育、醫療及身分保障。

有社區領袖指出，川普政府推動限制出生公民權的政策，實際上就是衝著中國移民及其他新移民社群而來。 並認為，華人社區不能因為今天沒有直接受到影響就保持沉默。

現場數十位民眾及青年志工手持「出生公民權，是我們的權利」、「我們會留在這裡」及「這本來就在憲法裡」等標語，呼籲政府尊重憲法，維護所有在美出生兒童的基本權利。

邦塔表示，目前法院的裁決是一項重要勝利，但相關法律攻防仍可能持續，加州將與舊金山市府共同捍衛出生公民權，確保這項源自舊金山華埠黃金德案的憲法原則不被削弱。

多位華人社區領袖在現場表示，若川普政府限制出生公民權的政策實施，受影響最大的群體之一，就是灣區大量持H-1B工作簽證、等待職業移民排期的華人家庭。（記者李怡╱攝影）

邦塔表示，華埠黃金德案寫下歷史，加州將繼續捍衛憲法權利。（記者李怡╱攝影）

邱信福表示，華埠黃金德案寫下歷史，加州將繼續捍衛憲法權利。（記者李怡╱攝影）

多位華人社區領袖在現場表示，若川普政府限制出生公民權的政策實施，受影響最大的群體之一，就是灣區大量持H-1B工作簽證、等待職業移民排期的華人家庭。（記者李怡╱攝影）

邦塔、邱信福表示華埠黃金德案寫下歷史，加州將繼續捍衛憲法權利。（記者李怡╱攝影）

邦塔、邱信福表示，華埠黃金德案寫下歷史，加州將繼續捍衛憲法權利。（記者李怡╱攝影）