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灣區世界盃觀賽頻現暴力事件 觀賽活動被臨時取消

記者王子涵／舊金山即時報導
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截至周三上午，舊金山警方尚未宣布逮捕任何人。警方也尚未說明槍擊是否發生在觀賽派對...
截至周三上午，舊金山警方尚未宣布逮捕任何人。警方也尚未說明槍擊是否發生在觀賽派對內，或是在活動場地外圍。（記者王子涵╱攝影）

舊金山米慎灣（Mission Bay）戶外餐飲活動場地Spark Social原定周三舉行美國隊對波士尼亞與赫塞哥維納的世界盃觀賽派對，但場地當日上午宣布取消活動，並停止舉辦本屆賽事剩餘所有公開觀賽活動。

舊金山警方表示，周二晚間約9時11分，米慎灣大道（Mission Bay Boulevard）600號街區發生槍擊案，造成兩人受傷。該地點與Spark Social位於同一條街上，當時場內舉行的墨西哥對厄瓜多世界盃觀賽派對接近尾聲。警方表示，兩名傷者預期均可存活。

Spark Social在社群媒體聲明中並未直接提及槍擊案，但表示基於安全考量，決定取消本屆世界盃剩餘所有公開觀賽活動。聲明指出，為保護賓客、員工、攤商與社區安全，場地方決定停止後續公開轉播活動。場方表示，對於這些聚會必須提前結束感到難過，但相信這是優先考量社區安全與福祉的正確決定。

根據警方初步調查，槍擊案發生前曾出現爭執，嫌犯隨後開槍並逃離現場。截至周三上午，警方尚未宣布逮捕任何人。警方也尚未說明槍擊是否發生在觀賽派對內，或是在活動場地外圍。

同樣在周二晚間，聖荷西市中心也在世界盃觀賽派對後爆發暴力事件。警方表示，墨西哥隊獲勝後，聖彼得廣場（San Pedro Square）一帶慶祝人潮失控，至少兩人遭刺傷，多人被捕，警方隨後宣布現場為非法集會。

美國隊於周三下午5時在聖他克拉拉李維球場迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。

截至周三上午，舊金山警方尚未宣布逮捕任何人。警方也尚未說明槍擊是否發生在觀賽派對...
截至周三上午，舊金山警方尚未宣布逮捕任何人。警方也尚未說明槍擊是否發生在觀賽派對內，或是在活動場地外圍。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 場地方表示，基於賓客、員工、攤商與社區的整體安全考量，決定停止本屆賽事剩餘所有公開觀賽活動，避免類似暴力事件再度影響現場秩序。

  • 警方指出，周二晚間米慎灣大道600號街區發生槍擊案，造成兩人受傷，嫌犯在爭執後開槍逃離，至周三上午仍未有人被逮捕。

  • 聖荷西市中心在墨西哥隊獲勝後人潮失控，至少兩人遭刺傷、多人被捕，警方並宣布現場為非法集會，顯示觀賽活動後治安風險升高。

世界盃 舊金山 槍擊

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