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舊金山同志遊行台灣花車首登場 「台灣喔熊」領隊受歡呼

中央社／舊金山28日專電
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舊金山同志大遊行，台灣擴大參與，觀光署與駐舊金山辦事處團隊參與。（中央社）
舊金山同志大遊行，台灣擴大參與，觀光署與駐舊金山辦事處團隊參與。（中央社）

舊金山同志大遊行今天登場，台灣擴大參與，台美人社團組隊參加之外，觀光署與駐舊金山辦事處首度籌辦花車，由「台灣喔熊」領隊，共同彰顯台灣作為亞洲第一個同婚合法化國家，以及友善旅遊目的地的驕傲。

回應美國現今政治氛圍，舊金山同志大遊行今年主題為「用行動抵抗」（Resistance in Action），除了慶祝意味外，相較於其他城市，帶有一種抗爭色彩。

遊行隊伍則與往年一樣洋溢歡樂氣氛，今年是選舉年，不少地方政要組隊參加。

舊金山灣區台美人社團Taiwanese Americans for Equality、交通部觀光署分別以Team Taiwan、Taiwan in SF參與盛會。觀光署並在舊金山市民廣場設置台灣觀光展攤。

台美人社團志工熬夜趕製TAIWAN字樣、愛心等圖案的彩色造型氣球佈置花車。行銷組長湯芸瑋告訴中央社，希望大家能夠一眼就看得出這是一個來自台灣的團體。

湯芸瑋說，很多民眾經過花車時與團隊熱情打招呼，表示「支持台灣、很喜歡台灣」，對志工來說這是一個很大的鼓舞，因為能夠透過參與遊行持續為台灣發聲。

觀光署與駐舊金山辦事處首度推出台灣主題花車，「台灣喔熊」站在車上領隊。

這台花車上可以看到台灣特色美食，像是小籠包、珍珠奶茶，還有台灣藍鵲、石虎等原生種動物元素，展現台灣的多元樣貌，期盼藉此機會更進一步提升台灣國際能見度。

駐舊金山辦事處長伍志翔夫婦到場支持台灣隊伍，並與加州地方政要、舊金山警察局長劉力一等官員交流合影，這也是他就任處長後第一次體驗舊金山同志大遊行。

伍志翔受訪表示，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，長期以民主、安全、自由開放及多元包容的社會環境受到國際肯定，歡迎大家到台灣，感受亞洲最具代表性的驕傲能量。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢說，舊金山同志大遊行今年主題對台灣觀光而言，代表把友善價值轉化為「以行動實踐友善旅遊」的語言。

舊金山灣區台美人社團Taiwanese Americans for Equali...
舊金山灣區台美人社團Taiwanese Americans for Equality組隊參加舊金山同志大遊行，沿途受到熱情歡呼。（中央社）

舊金山同志大遊行，台灣擴大參與，觀光署與駐舊金山辦事處首度籌辦花車。（中央社）
舊金山同志大遊行，台灣擴大參與，觀光署與駐舊金山辦事處首度籌辦花車。（中央社）

舊金山同志大遊行，觀光署與駐舊金山辦事處首度推出台灣主題花車，花車上有台灣特色美...
舊金山同志大遊行，觀光署與駐舊金山辦事處首度推出台灣主題花車，花車上有台灣特色美食、台灣藍鵲、石虎等原生種動物元素，展現台灣的多元樣貌。（中央社）

舊金山灣區台美人社團Taiwanese Americans for Equali...
舊金山灣區台美人社團Taiwanese Americans for Equality組隊，參加舊金山同志大遊行。（中央社）

精華 FAQ

  • 台灣今年首度由觀光署與駐舊金山辦事處籌辦主題花車，並由「台灣喔熊」領隊亮相，搭配台美社團共同參與，成為遊行中的台灣代表隊新亮點。

  • 花車以台灣同婚合法、民主自由與多元包容為核心，同時加入小籠包、珍奶、台灣藍鵲與石虎等元素，呈現台灣作為友善旅遊目的地的多元樣貌。

  • 透過參與同志遊行，台灣把平權價值轉化為觀光宣傳，並藉由現場互動、展攤與政要交流提升國際能見度，也強化台灣在美西社群的好感與連結。

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