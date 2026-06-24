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舊金山全力準備同志驕傲大遊行 公共安全是首要任務

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山全力準備同志驕傲大遊行記者會，稱 公共安全是首要任務。（記者李怡╱攝影）
舊金山全力準備同志驕傲大遊行記者會，稱 公共安全是首要任務。（記者李怡╱攝影）

舊金山同志驕傲大遊行將於本周末登場，預計吸引來自世界各地數十萬名民眾參與。市長羅偉（Daniel Lurie）24日偕同警察局、消防局、縣警局、地檢處及緊急事務管理局等部門召開聯合記者會，宣布已完成數月規畫與跨部門協調，將投入充足警力及應變資源，全力確保遊行及各項活動安全順利舉行。

羅偉表示，舊金山多年來成功舉辦許多國際大型活動，未來還將迎來超級盃、世界盃、NBA全明星賽等盛事，公共安全團隊累積了豐富的大型活動維安經驗。他強調，今年驕傲月無論是27日跨性別遊行、28日女同志遊行，或29日的同志大遊行，市府都已做好準備，市民與遊客的安全將是最高優先事項。

他也提及日前一輛汽車衝入多洛雷斯公園（Dolores Park）的事件，感謝舊金山警察局迅速逮捕嫌犯，並向市民保證，警方將對任何危害公共安全的違法行為迅速執法。

警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，同志驕傲遊行是全球規模最大的LGBTQ+活動之一，也是舊金山最具代表性的文化盛事。警方已與市府、州政府及聯邦執法機關完成數月協調，制定完整勤務計畫。活動期間所有警察分局及專責單位都將增派人力，在遊行路線及市區重要地點部署警力，隨時因應突發狀況。

劉力一提醒民眾提高警覺，妥善保管手機、皮夾及隨身財物，避免接受陌生人提供的飲料，並切勿酒後駕車。他呼籲民眾乘坐公共交通，如發現可疑人事物，應立即向警方通報。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，歷年同志驕傲節期間容易發生扒竊等街頭犯罪，她呼籲民眾互相照應、保護個人財物，警方及檢方將對犯罪行為採取零容忍態度。同時，她也提醒近期全美針對LGBTQ+族群的仇恨犯罪有所增加，任何企圖在活動期間傷害同志社群的人，都將依法究辦、追究到底。

消防局長克里斯彭（Dean Crispen）表示，消防局將在遊行沿線及活動會場設置固定及機動醫療站，並在市府緊急應變中心派駐指揮人員，確保發生突發事件時能第一時間提供救援。他也提醒民眾注意補充水分、保持逃生通道暢通，共同維護活動安全。

緊急事務管理局（DEM）局長卡羅爾(Mary Carroll)表示，市府將於29日啟動緊急應變中心，即時監控911報案、救護車調度、醫院量能及警消資源，同時也會關注27日及28日各項遊行活動。她呼籲民眾事先註冊AlertSF警報系統，只要簡訊輸入「PrideSF」傳送至88777，即可即時接收交通及緊急資訊。

今年舊金山同志驕傲節主題為「以行動展現韌性」。主辦單位執行長福特(Suzanne Ford)表示，希望透過大遊行的實際行動展現社群團結，並持續為LGBTQ+族群發聲。

舊金山全力準備同志驕傲大遊行記者會，稱 公共安全是首要任務。（記者李怡╱攝影）
舊金山全力準備同志驕傲大遊行記者會，稱 公共安全是首要任務。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 市府已完成數月規畫與跨部門協調，警察、消防、縣警與緊急事務管理單位都將投入人力與資源，並在遊行與周邊地點加強部署，確保活動平安順利進行。

  • 警方提醒民眾妥善保管手機、皮夾等財物，避免接受陌生人飲料，不要酒後駕車，並建議搭乘大眾運輸；若發現可疑情況，應立即通報警方處理。

  • 緊急事務管理局將於29日啟動應變中心，監控911、救護車、醫院量能與警消資源，也會關注前兩日活動，並呼籲民眾註冊AlertSF接收即時資訊。

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