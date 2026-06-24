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預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

記者李怡╱舊金山即時報導
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預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費。（記者李怡翻攝）
預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費。（記者李怡翻攝）

舊金山市議會預算暨撥款委員會24日舉行本年度市府預算最後一場公開聽證會，來自「民眾預算聯盟」的數百名社區居民、非營利組織代表及工會成員湧入市政廳發言，呼籲市府在最終預算案中保留對青少年、遊民移民家庭及公共安全等基層服務的經費。

當天市政廳二樓250會議室座無虛席，許多與會者手持「青少年需要關照」等標語向市議員陳情，強調社區組織提供的青少年輔導、心理健康、就業培訓及防暴力計畫，是降低犯罪、改善社區安全的重要投資，而非可輕易刪減的開支。

多位發言者表示，許多青少年正面臨暴力、失學及家庭困境，若市府削減相關預算，將使更多弱勢家庭失去支持，長遠而言反而增加治安與社會成本。他們呼籲市議會在財政吃緊下，仍應優先保障第一線社區服務。

民眾預算聯盟表示，該聯盟由超過150個非營利組織、社區團體及勞工工會組成，今年持續倡議市府將有限資源優先投入住房、遊民服務、公共安全、移民與家庭服務、勞工培訓，以及LGBTQIA+等社區項目，而非削減基層服務。

聯盟指出，24日是民眾在市議會最終表決前發聲的最後機會，因此號召大批支持者前往市政廳參與公眾意見發表，希望向市議員展現社區對維持公共服務的關切。

根據議程，舊金山市議會於26日就2026至2027及2027至2028兩個財政年度預算案進行最後表決。

今年舊金山市面臨持續的財政壓力，市長羅偉提出的新兩年期預算在平衡財政的同時，也對部分部門及社區服務進行調整，引發非營利組織及社區團體憂心弱勢服務遭到削減。

隨著市議會本周完成最終審議並進行表決，2026至2028財政年度預算也將正式定案，各項經費取捨及對社區的影響，將成為未來兩年市政施政的重要焦點。

預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費。（記者李怡翻攝）
預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費。（記者李怡翻攝）

精華 FAQ

  • 因為這是市議會最終表決前的最後發聲機會，民眾預算聯盟號召社區居民、非營利組織與工會成員到場，要求市府保留青少年、遊民與移民家庭等服務經費。

  • 他們希望市府優先保障住房、遊民服務、公共安全、移民與家庭服務、勞工培訓，以及LGBTQIA+等社區項目，認為這些都是維持社區穩定的重要基礎。

  • 市議會將於26日對2026至2027及2027至2028年度預算案進行最後表決；外界最擔心在財政吃緊下，弱勢族群仰賴的社福與基層服務遭到削減。

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