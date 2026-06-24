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北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱

記者王子涵／舊金山即時報導
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北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以...
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震，震央位於威利茨（Willits）以東，震源深度約5哩。地震發生後，灣區及北加州約65萬7000人收到手機地震預警，但灣區目前未傳出明顯災情。

美國海嘯警報中心表示，此次地震不會引發海嘯。地震後，震央附近陸續出現多次小型餘震，規模均低於3.0級。

太平洋瓦電公司（PG&E）停電資訊顯示，地震後蒙多西諾縣一度有超過7400戶停電，其中威利茨地區受影響較重。蒙多西諾縣警長肯德爾（Matt Kendall）表示，部分電線倒塌，警方、消防及公共工程人員已全面出動處理災情。

當地霍華德紀念醫院雖有監視器與電腦設備移位，但仍維持運作。威利茨特許學校則因安全考量疏散學生。卡托部落位於雷頓維爾的社區也通報停電。

震央周邊多名居民表示，地震造成貨架商品掉落、牆面裂縫、家具移位。威利茨一家酒類商店外人行道出現裂縫，店內大量酒瓶摔碎，一座大型雪茄櫃倒塌。店經理桑切斯說，地震發生時她在家中，能明顯感覺震動逐漸增強，「非常可怕」。

威利茨一家Safeway超市震後以黃色警戒線封鎖店面，員工在建築外等候。附近民眾表示，地震發生時地面劇烈晃動，停電也導致加油站一度無法加油。

紅木谷市場一名員工表示，地震造成熟食區不少損壞，電視掉落，商家暫時關閉清理。威利茨Brickhouse Coffee員工說，震動約持續10秒，顧客一度躲避，隨後離開店內，員工檢查建築是否安全。

地震發生時，多所蒙多西諾縣學校的學生、家長與教職員正在尤凱亞附近的野狼谷度假村參加會議，現場牆面灰泥出現裂縫，禮品店內酒瓶摔落破裂。

州長紐森辦公室表示，州長已聽取蒙多西諾縣地震簡報，州府正與地方緊急部門密切協調，評估可能影響與災損。

美國地質調查局地震科學中心研究人員表示，此次地震可能發生於馬卡馬斷層系統。該斷層是卡拉維拉斯、海沃與羅傑斯溪斷層向北延伸的一部分，與西側的聖安德列斯斷層大致平行。

地震學家指出，此次5.6級地震是該地區有紀錄以來較大的地震之一。自1900年以來，附近紀錄中唯一更強的地震，是1931年萊格特附近發生的5.9級地震。近年則曾於2016年在湖縣科布附近發生5.0級地震。

Shake Alert地震預警系統負責人德格魯特表示，系統會根據最初幾秒鐘的最大規模估算發送警報，因此部分民眾收到警報但未感到明顯搖晃。他說，這樣做是基於公共安全考量。

美國地質調查局預測，未來一周震央周邊出現規模3級以上餘震的機率為91%，規模4級以上餘震機率為43%，規模5級以上餘震機率約8%。專家提醒民眾留意官方資訊，避免靠近受損建築與倒塌電線。

精華 FAQ

  • 地震發生於蒙多西諾縣，規模5.6，震央在威利茨以東，震源深度約5哩。灣區與北加州約65萬7000人收到手機預警，但未傳出明顯重大災情。

  • 蒙多西諾縣一度有逾7400戶停電，部分電線倒塌，威利茨多處店家與學校受損，貨架商品掉落、玻璃破裂、家具移位，部分場所被迫疏散或暫停營業。

  • 地震學家認為這次地震可能發生於馬卡馬斷層系統，並預測震央周邊一週內仍有餘震機率，規模3級以上機率高達91%，民眾應避免靠近受損建物與電線。

北加 灣區 地震

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