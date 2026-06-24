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舊金山民眾清晨收到地震警報 提醒就地避震惹恐慌

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山民眾清晨收到地震警報，提醒就地避震。（記者李怡翻攝）
舊金山民眾清晨收到地震警報，提醒就地避震。（記者李怡翻攝）

舊金山灣區居民24日清晨8時左右，陸續收到美國地質調查局（USGS）地震預警通知（ShakeAlert）。不少民眾手機突然跳出「附近偵測到地震」警報，提醒若搖晃加劇，應立即採取趴下、掩護、穩住等避震措施，引起不少民眾關注。

根據手機警報顯示，預警地震初步估計規模為6.0級（M6），震央距離舊金山以北約118哩。

由於地震預警系統是在地震波抵達前，透過偵測較快的P波發出通知，位於地震中心部分民眾可能在收到警報後數秒至數十秒才感受到搖晃，也有部分地區可能僅收到警報而沒有明顯震感，屬於正常情況。

地震預警是由美國地質調查局、西岸各州及合作機構共同建置的地震預警系統，當系統偵測到可能造成影響的地震時，會自動透過手機推播警報，提醒民眾及早採取避震行動，爭取寶貴的反應時間。

專家提醒，地震發生時切勿急於往戶外奔跑或搭乘電梯，應立即就近躲到堅固桌子下方或內牆旁，以雙手保護頭頸，待搖晃停止後再有秩序撤離建築物。同時也建議灣區居民平時準備緊急避難包，熟悉家庭避難計畫，提高地震防災意識。

本報導依據民眾收到的地質調查局的手機預警資訊整理，實際地震規模、震央位置及後續情況仍以美國地質調查局公布的正式資料為準。

精華 FAQ

  • 民眾收到的是美國地質調查局ShakeAlert地震預警通知，手機會在地震波抵達前先發出提醒，讓人有幾秒到數十秒時間採取趴下、掩護、穩住等措施。

  • 手機警報初步估計地震規模為6.0級，震央位置約在舊金山以北118哩。報導也強調，實際規模與震央仍以USGS後續正式公布資料為準。

  • 專家建議地震時不要急著往外跑，也不要搭電梯，應立即躲到堅固桌子下或內牆旁，以雙手保護頭頸，等搖晃停止後再有秩序撤離。

舊金山 灣區 地震

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