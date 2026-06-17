我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果也撐不住 庫克認了準備漲價：晶片市場如百年洪水

南加華人區工業設施起火 濃煙恐有毒 當局促就地避難

灣區球迷僅需花百元就可觀賽世界盃 五場最低票價場次 舊金山占三場

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提...
華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提供）

2026年世界盃北美賽事開打後，被炒至數百甚至上千元的門票價格，讓不少球迷望而卻步。不過對灣區的球迷而言，在聖塔克拉拉李維球場(Levi's Stadium)登場的多場小組賽，反而成為全美少數「低價即可入場」的觀賽選項。根據二手票務與公開票價資料，在目前全美最低票價前五名的世界盃場次中，舊金山灣區球場占了三場。

華人球迷林先生16日晚間前往李維球場，觀看奧地利對約旦的小組賽。他向本報表示，自己透過StubHub以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。他查詢發現，該區域原本單張票價普遍在700元以上。他說：「價格實際上是在開賽前最後一周才瘋漲。在李維球場，不管是大型體育賽事還是演唱會，能用這個價格買到如此接近球場的位置，都是超值的。」

另一名華人球迷張先生則是在比賽前一天，以約150元價格買到球場最上層座位。他表示，原本沒有計畫進場觀賽，但看到票價低於預期，臨時決定入場感受世界盃氣氛。「本來只是想在家看轉播，沒想到票價會這麼便宜。對一般球迷來說，花一百多元進場看一場世界盃，絕對值得。」

據Ticket-Compare網站研究，若以四口之家觀賽成本計算，舊金山灣區是美國主辦城市中最划算的選項之一，估計一家四口觀看一場比賽，包括門票、住宿、餐飲與交通等開銷約2259元。其中，灣區排名靠前的主因是可取得的低價門票相對便宜，平均約301元。該研究也指出，即使是全美最便宜的主辦城市，對一般家庭而言仍相當於近兩個月的非必要開支預算。

在目前公開整理的最低票價場次中，排名第一的是6月25日在聖塔克拉拉舉行的巴拉圭對澳洲，最低票價約140元起；第二為休士頓的維德角對沙烏地阿拉伯，約163元起；第三是16日的奧地利對約旦，約177元起；第四同樣在灣區舉行，為6月22日約旦對阿爾及利亞，約182元起；第五則為堪薩斯城的阿爾及利亞對奧地利，約192元起。換言之，前五個最低價場次中，舊金山灣區球場占了三席。

不過，低價票並不代表整體觀賽成本完全低廉。對外地球迷而言，住宿、機票、租車與餐飲仍可能大幅推高總支出；對灣區本地球迷而言，交通與退場也是一大考驗。賽前，灣區多個交通機構已宣布臨時加派公共交通，協助球迷進出李維球場。但根據受訪者提供的現場影片，比賽結束後，上千名球迷湧入球場附近VTA車站排隊等候列車，一度出現人流壅塞。

林先生表示，他將車停在距離球場約2.5哩外的地點，再搭乘公共交通前往球場。散場後，附近道路與280高速公路也出現明顯塞車。他認為，若球迷接下來計畫前往觀賽，最好預留充足交通時間，並提前規畫停車或公共交通路線。

在目前全美最低票價前五名的世界盃場次中，舊金山灣區球場占了三場。(讀者提供)
在目前全美最低票價前五名的世界盃場次中，舊金山灣區球場占了三場。(讀者提供)

華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提...
華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因為聖塔克拉拉李維球場承辦的多場小組賽，在二手票與公開票價中都屬全美較低價場次，部分座位僅約百元到兩百多元，讓本地球迷較容易入場觀賽。

  • 根據文中整理的票價資料，最低票價前五名的世界盃場次裡，舊金山灣區球場共占三場，顯示李維球場是全美少見的低價觀賽熱門地點。

  • 除了門票，外地球迷還要負擔住宿、機票、租車與餐飲，本地球迷則要面對交通與散場壅塞；文中也提到比賽後車站排隊與高速公路塞車情況明顯。

灣區 華人 世界盃

上一則

舊金山動物園 低收入居民即日起3美元就能入園

延伸閱讀

灣區世界盃觀賽交通全攻略 教你10元直達球場

灣區世界盃觀賽交通全攻略 教你10元直達球場
川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元

川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元
世界盃決賽門票貴過房貸 灣區球迷反而撿到便宜

世界盃決賽門票貴過房貸 灣區球迷反而撿到便宜
世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸

世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸
世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區完全觀賽指南

世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區完全觀賽指南

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

2026-06-17 02:18

超人氣

更多 >
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國