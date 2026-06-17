灣區球迷僅需花百元就可觀賽世界盃 五場最低票價場次 舊金山占三場

華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提供）

2026年世界盃 北美賽事開打後，被炒至數百甚至上千元的門票價格，讓不少球迷望而卻步。不過對灣區 的球迷而言，在聖塔克拉拉李維球場(Levi's Stadium)登場的多場小組賽，反而成為全美少數「低價即可入場」的觀賽選項。根據二手票務與公開票價資料，在目前全美最低票價前五名的世界盃場次中，舊金山灣區球場占了三場。

華人 球迷林先生16日晚間前往李維球場，觀看奧地利對約旦的小組賽。他向本報表示，自己透過StubHub以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。他查詢發現，該區域原本單張票價普遍在700元以上。他說：「價格實際上是在開賽前最後一周才瘋漲。在李維球場，不管是大型體育賽事還是演唱會，能用這個價格買到如此接近球場的位置，都是超值的。」

另一名華人球迷張先生則是在比賽前一天，以約150元價格買到球場最上層座位。他表示，原本沒有計畫進場觀賽，但看到票價低於預期，臨時決定入場感受世界盃氣氛。「本來只是想在家看轉播，沒想到票價會這麼便宜。對一般球迷來說，花一百多元進場看一場世界盃，絕對值得。」

據Ticket-Compare網站研究，若以四口之家觀賽成本計算，舊金山灣區是美國主辦城市中最划算的選項之一，估計一家四口觀看一場比賽，包括門票、住宿、餐飲與交通等開銷約2259元。其中，灣區排名靠前的主因是可取得的低價門票相對便宜，平均約301元。該研究也指出，即使是全美最便宜的主辦城市，對一般家庭而言仍相當於近兩個月的非必要開支預算。

在目前公開整理的最低票價場次中，排名第一的是6月25日在聖塔克拉拉舉行的巴拉圭對澳洲，最低票價約140元起；第二為休士頓的維德角對沙烏地阿拉伯，約163元起；第三是16日的奧地利對約旦，約177元起；第四同樣在灣區舉行，為6月22日約旦對阿爾及利亞，約182元起；第五則為堪薩斯城的阿爾及利亞對奧地利，約192元起。換言之，前五個最低價場次中，舊金山灣區球場占了三席。

不過，低價票並不代表整體觀賽成本完全低廉。對外地球迷而言，住宿、機票、租車與餐飲仍可能大幅推高總支出；對灣區本地球迷而言，交通與退場也是一大考驗。賽前，灣區多個交通機構已宣布臨時加派公共交通，協助球迷進出李維球場。但根據受訪者提供的現場影片，比賽結束後，上千名球迷湧入球場附近VTA車站排隊等候列車，一度出現人流壅塞。

林先生表示，他將車停在距離球場約2.5哩外的地點，再搭乘公共交通前往球場。散場後，附近道路與280高速公路也出現明顯塞車。他認為，若球迷接下來計畫前往觀賽，最好預留充足交通時間，並提前規畫停車或公共交通路線。

在目前全美最低票價前五名的世界盃場次中，舊金山灣區球場占了三場。(讀者提供)

華人球迷林先生以每張250元的價格，買到兩張位於球門後方第二排的座位。（受訪者提供）