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舊金山動物園 低收入居民即日起3美元就能入園

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山動物園，低收入居民即日起3美元就能入園。（記者李怡╱攝影）
舊金山動物園，低收入居民即日起3美元就能入園。（記者李怡╱攝影）

想帶孩子逛動物園，又擔心門票太貴? 舊金山市17日宣布，舊金山動物園即日起加入市府「全民博物館計畫」，凡持有白卡（Medi-Cal）或CalFresh（糧食券）福利卡、且居住在舊金山的民眾，只要三美元就能入園，每次最多可購買四張優惠票。。

市府表示，符合資格的民眾只要攜帶Medi-Cal或CalFresh福利卡，以及可證明住在舊金山的證件，例如加州駕照、學生證或圖書館卡，即可享有優惠票價。

這項計畫是舊金山2019年推出的「全民博物館計畫」的一部分，目的是讓領取公共福利的家庭，也能負擔得起博物館、美術館和文化景點的門票。根據市府統計，去年已有超過20萬人次透過這項計畫參觀全市25個以上的文化機構。

羅偉表示，舊金山擁有世界級的文化和教育資源，不應只有負擔得起票價的人才能享受。希望透過這項措施，讓更多家庭能以低成本走進動物園，陪伴孩子接觸大自然、認識野生動物。

市府指出，目前約四分之一的舊金山市民符合Medi-Cal或CalFresh資格，都可以透過「全民博物館計畫」享有免費或優惠票價。除了動物園外，參與機構還包括亞洲藝術博物館、迪揚博物館、科學探索館（Exploratorium）、舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）、日本茶園、舊金山植物園等多個熱門景點。

市府也表示，一般一家四口參觀博物館或文化景點，門票往往需要20至150美元，對不少家庭來說是不小的負擔，希望透過這項計畫，讓更多居民有機會享受舊金山豐富的文化與教育資源。

精華 FAQ

  • 凡持有Medi-Cal或CalFresh福利卡、且居住在舊金山的民眾，即日起可用三美元入園。每位符合資格者每次最多可購買四張優惠票，適合親子同遊。

  • 入園時需攜帶Medi-Cal或CalFresh福利卡，並出示可證明住在舊金山的證件，例如加州駕照、學生證或圖書館卡，經確認後即可享有優惠票價。

  • 全民博物館計畫還包含亞洲藝術博物館、迪揚博物館、Exploratorium、SFMOMA、日本茶園與舊金山植物園等，讓低收入家庭也能接觸多元文化資源。

舊金山 加州

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