金門大橋7月1日起調漲過橋費 FasTrak用戶每次10.25元
已有89年歷史的金門大橋雖然相比灣區不少基礎建設老化狀況較好，但仍需要持續進行伸縮縫維修與頻繁油漆保養，才能維持標誌性的橘紅色外觀。
金門大橋公路暨交通局（Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District）近年逐步調漲過橋費，以支付橋體維護費用，同時支應往返舊金山與北灣的巴士及渡輪服務。新一輪漲價將於7月1日生效，屆時FasTrak用戶每次過橋費將調升至10.25元；使用車牌帳戶付款者，每次需支付10.50元；若由系統寄發帳單，則每次收費11.25元。
大眾運輸票價也將同步上漲，通勤族每趟巴士與渡輪行程將多支付25分。
根據交通區董事會2024年通過的五年分階段調漲方案，金門大橋過橋費與交通票價明年及2028年仍將繼續上調。當時，董事會試圖填補高達2億2000萬元的財務缺口。
近年交通區也啟動一項大規模抗震補強工程，計畫在大橋兩座主塔基座加裝38組避震器與鋼板。日常維護方面，鐵工與工程人員持續負責橋體保養，包括為油漆工搭設作業設備，並更換受風雨侵蝕的鋼材。
對於從Fort Point或海岸山崖眺望金門大橋的人來說，橋塔與如豎琴弦般排列的纜索，或許看起來與1937年通車時沒有太大不同。然而，要維持這座大橋的良好狀態，成本已愈來愈高。交通區發言人科蘇里奇-施瓦茲（Paolo Cosulich-Schwartz）表示，鋼材與人工成本持續上升，而交通區巴士與渡輪系統的燃油成本也大幅增加。
他指出，只要使用金門大橋道路與水上交通服務的民眾多分擔一些費用，這些支出仍屬可控範圍。
自7月1日起，FasTrak用戶每次通行金門大橋將支付10.25元；若以車牌帳戶付款則為10.50元，若由系統寄發帳單，費用則提高到11.25元。 除過橋費外，往返舊金山與北灣的大眾運輸票價也同步上調，通勤族搭乘巴士或渡輪每趟都要多付25分，作為交通區營運與服務支出的補充。 交通區表示，調漲主要是為了支付橋體維護、抗震補強及巴士渡輪營運成本，尤其鋼材、人力與燃油價格上升，且董事會已規劃分階段調整到2028年。
精華 FAQ
自7月1日起，FasTrak用戶每次通行金門大橋將支付10.25元；若以車牌帳戶付款則為10.50元，若由系統寄發帳單，費用則提高到11.25元。
除過橋費外，往返舊金山與北灣的大眾運輸票價也同步上調，通勤族搭乘巴士或渡輪每趟都要多付25分，作為交通區營運與服務支出的補充。
交通區表示，調漲主要是為了支付橋體維護、抗震補強及巴士渡輪營運成本，尤其鋼材、人力與燃油價格上升，且董事會已規劃分階段調整到2028年。
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