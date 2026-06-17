史沃威爾席次特別選舉 瓦哈布領先

東灣選民在兩周內第二次投票，以填補前聯邦眾議員史沃威爾 （Eric Swalwell）的席次空缺。16日是特別選舉初選，以選出填補他剩餘的任期的眾議員。史沃威爾剩餘任期至2027年1月

聖荷西信使報(Mercury News)報導，17日的初步計票結果顯示，加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）以42.37%的得票率領先。

第14選區共有11名候選人，其中包括幾位曾參加6月2日新任期初選的候選人。兩次初選都參選的候選人包括民主黨人瓦哈布和舊金山灣區 捷運（BART）董事會主席埃爾南德斯（Melissa Hernandez）。周三上午的計票結果顯示，埃爾南德斯的得票率為16.66%。

瓦哈布和埃爾南德斯都有望進入8月18日的決選。

「我非常感謝選民。我知道兩週內兩次選舉意味著大量的郵件和宣傳材料，填寫兩張選票確實有點麻煩，」瓦哈布在周二晚上看到初步結果後告訴信使報， 「我們的訊息引起了民眾的共鳴。即使有數百萬美元的資金從選區外流入，也未能改變這一事實。」

該選區涵蓋東灣和三谷地區的部分區域，包括佛利蒙、海沃、都布林和利佛摩等城市。史沃威爾今年稍早因多名女性指控其性行為不端而辭職並退出州長競選，隨後放棄了他的席位。

埃爾南德斯表示，相信初步結果將使她保持在前兩名，從而使她和瓦哈布能夠在接下來的幾個月裡再次競爭，分別是8月18日的特別選舉決選和11月3日的常規選舉決選。

「這是一場草根運動，離不開志工們與我的競選團隊並肩作戰。最終，我們付出了巨大的努力，」埃爾南德斯說， 「我們正在為正義而戰。」

在阿拉米達縣選務官科內霍（Cynthia Cornejo）表示，截至周一晚間，她的辦公室已收到超過10.9萬張郵寄選票。