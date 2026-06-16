蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊 iPhone

蘋果公司將推出系列新產品進軍人工智慧設備市場。(路透)

蘋果公司(Apple )即將推出的配備攝影機的 AirPods 耳機，旨在幫助公司進軍人工智慧 設備市場，預計將於 2027 年底發布，屆時還將推出一系列新品。

聖荷西信使報引述彭博新聞報導，知情人士透露，蘋果計畫將這款耳機與下一代可折疊手機，以及紀念 iPhone 誕生 20 周年的全新機型同期發布。

知情人士表示，這些產品將是蘋果迄今規模最大的新品發布計畫的一部分。由於計畫尚未公開，這些人士要求匿名。這些設備有望助力蘋果在新任執行長特納斯 (John Ternus) 上任後的第一個完整年度取得佳績。特納斯將於9 月1日正式上任。

這三款產品在近幾個月都已進入研發的後期階段。彭博新聞5月曾報導，新款 AirPods 的研發工作已加速，原型機的硬體和軟體已接近最終版本。

蘋果公司也正在為未來的設備準備一系列基於下一代製程的新晶片。

蘋果目前正在測試明年秋季即將推出的設備，同時測試的還有代號為「Bell」的iOS 28，該iPhone軟體更新計畫於2027年發布。上周該公司發布了iOS 27，這一版本將於今年稍後面向消費者推出，並包含新版Siri。

面向人工智慧的AirPods

新款AirPods旨在成為蘋果首款專注於人工智慧的可穿戴產品。該設備的電腦視覺攝影機並非用於拍攝照片和視頻，而是作為感測器，將視覺訊息傳遞給Siri。其目標是讓使用者能夠向Siri詢問有關物體和周圍環境的問題。例如，使用者在查看一堆食材時，可以詢問「晚餐該做什麼」。

知情人士透露，代號為B798的AirPods最初計畫於2026年發表。由於蘋果公司在人工智慧軟體方面長期面臨挑戰，發布截止日期已推遲。該公司還必須開發能夠識別用戶周圍物體的視覺人工智慧模型。

產品的發布時間仍處於不確定狀態，可能會有所變動。蘋果發言人拒絕置評。

上周的開發者大會上，蘋果宣布了Vision Pro頭戴式耳機的類似功能。但對於AirPods來說，這項功能的重要性更高。 AirPods是更受歡迎的產品，蘋果認為它作為一款人工智慧穿戴裝置擁有巨大的潛力。

這款帶有相機的AirPods將有助於鞏固蘋果在「視覺智慧」領域的布局。 「視覺智慧」是一項能夠分析影像並提供即時情境資訊的技術。蘋果已經將「視覺智慧」作為其新版Siri和iOS 27的核心功能，並將其整合到相機應用中。

新款耳機與目前的AirPods Pro型號非常相似，差異在於耳機柄中嵌入了攝影機。此外，耳機上還設有外部指示燈，用於向周圍的人提示佩戴者何時正在將資料從耳機發送到雲端進行處理。蘋果也探索了利用攝影機提供情境提醒，並改進逐向步行導航。

根據彭博新聞報導，蘋果將於9 月推出首款可折疊手機，正式進軍可折疊手機市場。一年後，該公司將推出第二代產品，代號為 V78。這項計畫表明，蘋果將可折疊手機視為一個重要的產品類別，並認為其值得每年更新。

另外，蘋果公司正在加緊研發一款紀念 iPhone 誕生20周年的機型，預計明年底發售。這款產品將採用近乎全面螢幕的設計，曲面玻璃環繞機身兩側。