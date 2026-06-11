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世界盃進駐灣區 FIFA全面接管李維球場 「舊金山灣區球場」正式亮相

記者王子涵／舊金山即時報導
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李維球場已於數周前正式交由FIFA全面接管。此為效果圖。（取自舊金山市府官網）
李維球場已於數周前正式交由FIFA全面接管。此為效果圖。（取自舊金山市府官網）

2026年國際足總（FIFA）世界盃將於本周六正式在灣區開踢。隨著首場小組賽瑞士對卡達即將登場，舊金山49人隊主場李維球場（Levi's Stadium）已徹底變身為FIFA專屬場館，甚至連球場名稱、球隊標誌和贊助商痕跡都被完全移除，改以「舊金山灣區球場」（San Francisco Bay Area Stadium）之名迎接全球球迷。

FIFA官員范登伯克（Jeoen van den Berk）在媒體參訪中表示，李維球場已於數周前正式交由FIFA全面接管。

「這是一座完全屬於FIFA的球場，」他說，「場館以乾淨的狀態交給我們，現在已經是一次完整的接管。」

世界盃期間，李維球場將舉辦6場比賽，包括5場小組賽及7月1日的一場16強淘汰賽。若美國隊以D組第一名晉級，屆時有機會在灣區出賽。

為符合FIFA規範，球場內外出現大規模改造。球場周邊架設約20呎高的圍欄，大量金屬探測器與X光安檢設備也已進駐。除了東北側入口仍保留49人傳奇球星蒙塔納（Joe Montana）與克拉克（Dwight Clark）著名「The Catch」雕像外，場內幾乎看不到49人隊的痕跡。

原本位於豪華包廂塔樓外牆、展示49人隊退休球衣號碼與超級盃冠軍紀錄的區域，如今已被巨型「FIFA World Cup 2026」標誌覆蓋。球場贊助商標誌同樣遭遮蔽，知名牛仔褲品牌Levi's的名稱被白色帆布覆蓋，只剩下「Stadium」字樣保留。

根據國際足總規定，世界盃期間，非世界盃官方贊助商的標誌不能在賽場上出現。

比賽草皮也全面更新。FIFA於今年3月重新鋪設16座世界盃場館草皮，灣區球場採用天然百慕達草混合人工纖維的混合式草皮系統，以符合國際賽事標準。

與美式足球相比，足球場面積明顯更大。世界盃球場寬度達74.4碼，而NFL球場寬度僅53.3碼，讓現場觀眾能明顯感受到場地規模的變化。

除了球場本身，FIFA也針對球迷體驗進行調整。賽前國歌儀式改為球員圍成圓圈站在球場中央，確保全場觀眾皆能獲得360度觀賞視角。

球場內部則增設感官舒緩室（Sensory Room），供因噪音或人潮過度刺激而感到不適的球迷使用。豪華包廂區與貴賓休息室也全面翻新，並提供專屬禮品與接待服務。

轉播規模同樣空前。FIFA在場館內外部署45台攝影機，包括高空纜線攝影機、無人機與直升機攝影系統，向全球數十億觀眾轉播賽事。

世界盃結束後，球場將迅速恢復原有用途。英國歌手Ed Sheeran將於7月25日在此開唱，接著是AC/DC演唱會。49人隊則預計8月13日重返主場進行季前賽，9月20日迎來新球季首場主場例行賽。

精華 FAQ

  • 因FIFA世界盃需要符合賽事統一規範，李維球場已在賽前數周全面交給FIFA接管，並暫時改稱舊金山灣區球場，以便移除原有球隊與商業元素。

  • 場館周邊架設高圍欄與安檢設備，球場內外移除49人隊標誌與贊助商痕跡，草皮也重鋪為混合式系統，並增設感官舒緩室與更新貴賓區。

  • 世界盃結束後，球場會迅速恢復原本用途，先迎接Ed Sheeran與AC/DC演唱會，接著49人隊也將於8月重返主場，展開季前賽與新球季賽事。

世界盃 舊金山 灣區

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