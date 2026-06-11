威善高獲市議會過半背書，決戰11月國會席位再添助力。（記者李怡╱攝影）

加州 第11國會選區選戰持續升溫。進入11月決選的候選人之一，州參議員威善高（Scott Wiener）11日宣布，再獲兩位舊金山 市議員支持，使其獲得過半數舊金山市議會議員及舊金山教育委員會成員背書，進一步鞏固其在11月決選前的政治優勢。

威善高競選團隊表示，新加入背書行列的是第二區市議員謝里爾（ Stephen Sherrill ）和第五區市議員馬百樂（ Bilal Mahmood）隨著兩人表態支持，威善高目前已獲得舊金山市議會11名議員中的6人支持，達到過半數。

目前支持威善高的市議員包括，市議長孟達文（Rafael Mandelman）、第二區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）、第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、第五區市議員 馬佰樂（Bilal Mahmood）、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）第七區市議員梅義嘉（Myrna Melgar）。

在教育界方面，威善高也獲得舊金山教育委員會主席 Phil Kim、副主席 Jaime Huling，以及教育委員 Parag Gupta 和 Supryia Ray 的支持。

除地方民選官員外，威善高還獲多個工會和環保團體背書。此外舊金山當地媒體報業，舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)和觀察家報(Examiner)已表態支持其競選。

分析人士指出，隨著初選結束，11月大選將演變為代表舊金山較溫和進步派的威善高，與代表華裔社區的陳詩敏之間的正面對決。市議會與教育委員會多數成員的公開支持，預計將有助於威善高在募款、組織動員及擴大選民基礎方面取得優勢，陳詩敏在西區華裔社區展現出的動員能力，也被視為不可忽視的競爭力量。