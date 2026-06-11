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灣區迎今夏首波熱浪 舊金山發布高溫警示籲民眾防暑

記者李怡╱舊金山即時報導
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灣區迎今夏首波熱浪，舊金山發布高溫警示籲民眾防暑。（記者李怡╱攝影）
灣區迎今夏首波熱浪，舊金山發布高溫警示籲民眾防暑。（記者李怡╱攝影）

舊金山灣區本週迎來今夏首波熱浪。國家氣象局預測，從11日起至本周末，灣區多地氣溫將明顯攀升，內陸地區最高溫恐突破100華氏度，舊金山市部分地區也可能接近或超過90華氏度。氣象部門提醒民眾做好防暑準備，尤其是長者、幼童及患有慢性疾病者應避免長時間曝曬。

氣象局指出，雖舊金山向來以涼爽天氣著稱，這波高溫天氣還是會席捲內陸社區如米慎區（Mission District）、波托拉區（Portola）以及灣景區（Bayview）等地。

在東灣與南灣地區，預計將出現95至105華氏度的高溫。氣象局已對部分區域發布高溫警示。

舊金山市公共衛生局提醒，高溫持續時間預計不長，但熱浪仍可能對健康造成影響。民眾應多補充水分、穿著輕便透氣衣物，並儘量待在有空調或陰涼的場所。若出現頭暈、噁心、心跳加速等中暑症狀，應立即休息並尋求醫療協助。

市府也呼籲民眾關心獨居長者及無家可歸者。由於舊金山多數住宅並未安裝冷氣設備，部分弱勢族群面對高溫時更容易出現健康風險。社區圖書館、社區中心及部分公共設施將提供民眾避暑空間。

除高溫外，氣象局提醒前往海邊消暑的民眾注意離岸流帶來的安全隱憂，建議遊客與海浪保持安全距離，切勿背對海面停留。

高溫天氣增加野火風險。消防部門提醒居民避免在乾燥草地附近使用明火或可能產生火花的設備，並留意最新天氣資訊。

根據預報，本周末舊金山氣溫可望恢復至60多華氏度的日常氣溫，氣象局提醒，今年夏季可能仍將出現多波熱浪，民眾應及早做好應對準備。

精華 FAQ

  • 氣象局預測，灣區多地自11日起至週末明顯升溫，內陸可突破100華氏度，東灣與南灣則可能達95至105華氏度，舊金山部分地區也會接近或超過90度。

  • 當局建議多補充水分、穿著輕便透氣衣物，並盡量待在有空調或陰涼處；若出現頭暈、噁心、心跳加速等症狀，應立即休息並尋求醫療協助。

  • 氣象局提醒，前往海邊消暑者要注意離岸流，避免背對海面久站；同時高溫會增加野火風險，居民應避免在乾燥草地附近使用明火或可能產生火花的設備。

舊金山 灣區 熱浪

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