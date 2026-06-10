舊金山學區總監史瑞慶赴國會出席聽證會

舊金山聯合學區總監史瑞慶10日赴國會出席聽證會捍衛學區。（美聯社）

舊金山 聯合學區 總監史瑞慶（Maria Su）10日走進國會虎穴，抵禦共和黨 發起的文化質疑，在聽證會上說明涵蓋墮胎、變裝皇后、白人至上文化、荷爾蒙阻斷劑和性別認同等問題。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)表示，這場聽證會是由眾議院教育和勞動力委員會（House Committee on Education and the Workforce）發起，重點是家長權利、對學生的灌輸和學生性向化（sexualization）問題。

這場長達三小時的聽證會吸引了大批家長、維權人士和媒體記者前來，充分展現出美國社會強烈的文化差異，尤其是跨性別政策、宗教信仰和家長權利等方面。

在正式質詢開始前，史瑞慶有五分鐘時間進行初步陳述。

史瑞慶說：「舊金山因身為美國多元性別文化先驅而聞名，我們有悠久的包容多元文化和所有人的傳統，包括那些感到被邊緣化或被忽視的人。作為學區，我們是美國最早認識到教授多元文化重要性的學區之一，如此，學生才能共同學習、共同成長。」

不過，委員會對她提出的第一個問題，就奠定了聽證會接下來的基調。

史瑞慶面對的第一個問題來自密西根州共和黨議員沃柏格（Tim Walberg）。沃柏格問道：「你認為學生在什麼年齡才適合聽變裝皇后講故事？」

如同她接下來面對的許多問題一樣，史瑞慶迴避正面回答。她表示，舊金山學區遵守加州和聯邦法律，但家長可以基於宗教理由選擇讓子女不參加此類活動。

威斯康辛州共和黨議員格羅斯曼（Glenn Grothman）問道：「你認為什麼是白人至上文化？這是舊金山一大問題嗎？」

喬治亞州共和黨議員亞倫（Rick Allen）問道：「你認為不使用學生偏好的代名詞在道德上等同於攻擊行為嗎？」

史瑞慶回答說：「在舊金山，我們歡迎所有學生，無論他們是誰。我們堅信，當我們允許學生進來並真正做自己時，我們就能教導和支持他們成為有為的成年人。」

在聽證會頭一個小時裡，共和黨議員提出的問題還包括：學校高層是否聲稱兒童可以改變性別？其中一個問題專門針對芝加哥學區總監，詢問她是否認為墮胎比切除部分身體組織更可取。

河濱縣民主黨眾議員高野（Mark Takano）質疑，為何委員會的焦點是「獵巫」，而不是成千上萬遭受騷擾、虐待、忽視、正等待聯邦民權辦公室調查其案件的學生。

維州民主黨議員史考特（Bobby Scott）也對聽證會的前提提出質疑，稱這些議題是川普政策的一部分，而川普政府將政治利益置於學生教育之上。