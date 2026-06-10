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世界杯在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸

記者李怡╱舊金山即時報導
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世界杯在即，灣區交通大考驗，當局籲球迷搭乘大眾運輸。（記者李怡/攝影）
世界杯在即，灣區交通大考驗，當局籲球迷搭乘大眾運輸。（記者李怡/攝影）

2026年國際足總（FIFA）世界杯將於13日在灣區揭幕，位於聖塔克拉拉的李維體育場（Levi’s Stadium）世界杯期間將暫名為灣區體育場（San Francisco Bay Area Stadium），將舉辦五場小組賽及一場淘汰賽，預計吸引數十萬名來自世界各地的球迷湧入灣區。隨著賽事進入倒數階段，灣區各交通單位近日聯合發布運輸與交通管制計畫，呼籲民眾比賽日盡量避免自行開車，改搭公共交通工具前往球場。

根據聖塔克拉拉市政府公布的世界杯比賽日交通安排，球場周邊多條主要道路將實施階段性封閉，包括Tasman Drive部分路段、Stars and Stripes匝道等，並將設置多處改道路線。部分通往球場的道路僅開放給持證車輛、當地居民及緊急車輛使用，周邊停車位也將受到限制。市府提醒居民及上班族提前規劃行程，以免受到交通壅塞影響。

為避免重演大型活動期間的塞車情況，灣區捷運、加州火車、聖塔克拉拉谷交通局、舊金山市交通局（SFMTA）及等交通機構已建立跨區聯運系統。交通官員強調，從舊金山市中心出發前往球場，搭乘公共交通約需1小時左右，費用約10美元，且不受停車與塞車問題影響。

除了球場周邊外，舊金山市中心也將迎來大量世界杯相關活動。SFMTA表示，聯合廣場、SoMa及第四街車站周邊將設置世界杯接駁巴士服務，在比賽日晚間協助球迷往返各交通樞紐。官方同時鼓勵民眾購買Muni日票及多日通行證，以減少現場排隊購票時間。

灣區主辦委員會指出，世界杯期間除球賽外，舊金山、奧克蘭及南灣各地還將舉辦球迷嘉年華、觀賽派對及文化活動，預計進一步推高公共交通使用量。相關單位提醒民眾預留更多通勤時間，並隨時關注各交通機構發布的即時路況與班次資訊。

世界杯灣區賽程將自6月13日持續至7月1日，預料將成為繼今年超級盃後，灣區面臨的另一場大型交通壓力測試。交通部門表示，若民眾配合改搭公共運輸，不僅有助紓解道路壅塞，也將向全球球迷展現灣區整合運輸系統的接待能力。

精華 FAQ

  • 李維體育場在世界杯期間將暫名為灣區體育場，預計舉辦五場小組賽及一場淘汰賽。賽事自6月13日持續至7月1日，將吸引大量球迷湧入灣區。

  • 球場周邊多條主要道路將分階段封閉，部分路段僅供持證車輛、居民及緊急車輛通行，停車位也會受限。市府提醒居民與上班族提早規劃，以免遭遇嚴重壅塞。

  • 因為灣區將透過捷運、加州火車與接駁巴士串聯運輸，從舊金山到球場約一小時、費用約10美元，能避開停車與塞車問題，也有助分散大型活動帶來的交通壓力。

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