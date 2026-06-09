長榮航空Hello Kitty Day 再度萌翻甲骨文球場

長榮航空舊金山分公司於6月14日將再度攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦年度盛事「Hello Kitty Day」。(長榮航空提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長榮航空將於6月14日再度在甲骨文球場舉辦Hello Kitty Day

長榮航空將於6月14日再度在甲骨文球場舉辦Hello Kitty Day 重點二： 活動限量贈送2.5萬份聯名絨毛吊飾，憑票先到先得送完為止。

活動限量贈送2.5萬份聯名絨毛吊飾，憑票先到先得送完為止。 重點三：長榮同步推廣舊金山台北航線與北美新開華府直飛航班。

長榮 航空舊金山 分公司於6月14日將再度攜手舊金山巨人隊，在甲骨文 球場（Oracle Park）舉辦年度盛事「Hello Kitty Day」。本次活動由長榮航空獨家贊助，結合Hello Kitty 的可愛魅力與棒球熱情，為球迷帶來獨特且難忘的觀賽體驗，並限量贈送2.5萬份聯名紀念品，送完為止。

長榮航空每年在舊金山巨人隊舉行的「Hello Kitty Day」吸引到相當多的Hello Kitty粉絲，不少主流球迷也熱衷蒐集每年不同的紀念品。今年的紀念品將是「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名的Hello Kitty絨毛吊飾鑰匙圈（Hello Kitty Plush Keychain），相當可愛精緻又具有代表性，數量有限，憑票領取，先到先得，送完為止。這款專屬設計的聯名紀念品預計再次成為球迷爭相收藏的人氣逸品。

活動當天，長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁也將親臨現場擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航空與舊金山巨人隊長期合作夥伴關係。

長榮航空持續獲得國際肯定，已連續 11 年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司殊榮，並連續13 年AirlineRatings.com 飛安評鑑肯定。長榮航空除了再次獲得AirlineRatings.com「7-Star PLUS」榮譽外，也獲得該機構評選為「全球十大最安全航空公司-第8名」，彰顯長榮航空世界級飛安管理的實力。

本次活動也將同步介紹舊金山－台北 BR07、BR08兩航班。該航線全面升級採用全新波音 787-9「夢幻客機」執飛，提供三艙等配置及第四代豪華經濟艙，以更舒適的客艙設計與升級機上服務，提升旅客長程飛行體驗。

長榮航空將於6月26日開航華盛頓特區－桃園直飛航線，提供每周四班服務。新航線開通後，長榮航空北美客運航點將增至十個，持續穩居北美至台灣航點最多、航班最密集的航空公司。

活動當天，長榮航空將於甲骨文球場外設置品牌攤位，透過現場互動遊戲，讓更多民眾深入了解長榮航空的產品與全球航線網絡。

長榮航空表示，希望透過「Hello Kitty Day」持續深化與當地社區及球迷的連結，讓更多主流人士認識長榮航空，在美國市場提升品牌能見度。無論是 Hello Kitty 粉絲、棒球愛好者，或是規畫下一段旅程的旅客，都不容錯過這場融合棒球、文化與航空體驗的年度盛會。