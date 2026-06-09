長榮航空Hello Kitty Day 再度萌翻甲骨文球場
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長榮航空舊金山分公司於6月14日將再度攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦年度盛事「Hello Kitty Day」。本次活動由長榮航空獨家贊助，結合Hello Kitty 的可愛魅力與棒球熱情，為球迷帶來獨特且難忘的觀賽體驗，並限量贈送2.5萬份聯名紀念品，送完為止。
長榮航空每年在舊金山巨人隊舉行的「Hello Kitty Day」吸引到相當多的Hello Kitty粉絲，不少主流球迷也熱衷蒐集每年不同的紀念品。今年的紀念品將是「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名的Hello Kitty絨毛吊飾鑰匙圈（Hello Kitty Plush Keychain），相當可愛精緻又具有代表性，數量有限，憑票領取，先到先得，送完為止。這款專屬設計的聯名紀念品預計再次成為球迷爭相收藏的人氣逸品。
活動當天，長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁也將親臨現場擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航空與舊金山巨人隊長期合作夥伴關係。
長榮航空持續獲得國際肯定，已連續 11 年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司殊榮，並連續13 年AirlineRatings.com 飛安評鑑肯定。長榮航空除了再次獲得AirlineRatings.com「7-Star PLUS」榮譽外，也獲得該機構評選為「全球十大最安全航空公司-第8名」，彰顯長榮航空世界級飛安管理的實力。
本次活動也將同步介紹舊金山－台北 BR07、BR08兩航班。該航線全面升級採用全新波音 787-9「夢幻客機」執飛，提供三艙等配置及第四代豪華經濟艙，以更舒適的客艙設計與升級機上服務，提升旅客長程飛行體驗。
長榮航空將於6月26日開航華盛頓特區－桃園直飛航線，提供每周四班服務。新航線開通後，長榮航空北美客運航點將增至十個，持續穩居北美至台灣航點最多、航班最密集的航空公司。
活動當天，長榮航空將於甲骨文球場外設置品牌攤位，透過現場互動遊戲，讓更多民眾深入了解長榮航空的產品與全球航線網絡。
長榮航空表示，希望透過「Hello Kitty Day」持續深化與當地社區及球迷的連結，讓更多主流人士認識長榮航空，在美國市場提升品牌能見度。無論是 Hello Kitty 粉絲、棒球愛好者，或是規畫下一段旅程的旅客，都不容錯過這場融合棒球、文化與航空體驗的年度盛會。
長榮航空舊金山分公司將於6月14日在甲骨文球場舉辦年度「Hello Kitty Day」，由長榮獨家贊助，結合Hello Kitty與棒球元素，打造球迷與粉絲都能參與的特色活動。 本次限量贈送2.5萬份「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名絨毛吊飾鑰匙圈，憑票領取、先到先得，送完為止，預計成為球迷與收藏者爭相蒐集的熱門紀念品。 長榮除強調與巨人隊的長期合作，也同步宣傳舊金山－台北航線與即將開航的華盛頓直飛桃園新航線，藉此提升品牌能見度並讓更多美國民眾認識其航網與服務。
精華 FAQ
長榮航空舊金山分公司將於6月14日在甲骨文球場舉辦年度「Hello Kitty Day」，由長榮獨家贊助，結合Hello Kitty與棒球元素，打造球迷與粉絲都能參與的特色活動。
本次限量贈送2.5萬份「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名絨毛吊飾鑰匙圈，憑票領取、先到先得，送完為止，預計成為球迷與收藏者爭相蒐集的熱門紀念品。
長榮除強調與巨人隊的長期合作，也同步宣傳舊金山－台北航線與即將開航的華盛頓直飛桃園新航線，藉此提升品牌能見度並讓更多美國民眾認識其航網與服務。
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