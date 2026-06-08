蘋果WWDC召開 投資人期待AI革新推動下一輪上漲

蘋果WWDC大會於8日在蘋果總部開幕，預計將展示備受期待的Siri數位助理更新以及其他人工智慧功能。圖為蘋果執行長庫克在會上發言。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蘋果WWDC預計發布Siri更新與多項AI功能，市場期待成為股價催化劑。

蘋果WWDC預計發布Siri更新與多項AI功能，市場期待成為股價催化劑。 重點二： 分析師認為AI若落地順利，可能加速iPhone升級並提升服務業務獲利。

分析師認為AI若落地順利，可能加速iPhone升級並提升服務業務獲利。 重點三：部分機構看好蘋果續漲，但也有分析師懷疑AI難明顯拉動iPhone需求。

近兩年來，蘋果投資人一直翹首期盼這家iPhone 製造商在人工智慧 領域有所作為。本周，隨著蘋果年度全球開發者大會（WWDC）的召開，等待或許要結束了。

此次大會於8日在蘋果總部開幕，預計將展示備受期待的Siri 數位助理更新以及其他人工智慧功能。這或將成為蘋果股價的重要催化劑。儘管市場對人工智慧的關注度日益提高，但蘋果今年已悄悄成為「七大科技巨頭」（Magnificent Seven）中表現第二好的公司。

周一，蘋果股價一度上漲2.6%，此前科技股在上周五遭遇拋售，股市出現反彈。

此次大會或將成為這家庫比蒂諾公司重振雄風的機會。蘋果曾於2024年首次預告其人工智慧功能，但隨後卻經歷了一系列延期。投資者和分析師都在尋求確鑿證據，確認其人工智慧技術最終能夠按計畫發布，並能推動其旗艦手機系列的未來銷售。

「我對蘋果在人工智慧領域的實力越來越有信心，但需要看到它的實際應用，才能更放心地預測其長期成長前景，」Harding Loevner 的資訊技術分析師萊文斯(Kyle Levins)說，「人工智慧有潛力真正加速 iPhone 的升級周期。如果我們預感到，由於人工智慧的推動，這一周期將會更大、更長、更持久，那麼我認為蘋果股價會有更大的上漲空間。」

許多分析師樂觀地認為，蘋果在 WWDC 大會上強大的人工智慧表現將支撐其股價進一步上漲。摩根史丹利分析師 伍德林(Erik Woodring )表示：「完善的人工智慧平台和清晰的智慧代理願景」可以加速 iPhone 的升級，並提升服務業務的盈利能力，推動蘋果股價上漲至 440 美元，比上周五收盤價高出 40% 以上。」

伍德林稱此次事件是「將蘋果重新定義為人工智能贏家的關鍵催化劑」，並補充，「被視為『人工智能贏家』會顯著改變其基本面、估值，有時甚至兩者兼而有之。」

蘋果股價在過去兩年中的大部分時間都逆勢上漲，儘管不像許多主要競爭對手那樣擁有人工智慧產品。這種特立獨行的地位幫助蘋果股價在人工智慧引發的拋售潮中保持穩定，同時又沒有在市場飆升時疏遠投資者。今年以來，蘋果股價已上漲15%，預計連續第四年實現成長。

摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)上周在給客戶的一份報告中寫道，人工智能功能的執行情況，以及「今年晚些時候產品線重大重新設計帶來的興奮」，可能意味著蘋果股價將在「9月中旬之前保持其一貫的優異表現。」

但也有人對此持懷疑態度。瑞銀分析師沃格特(David Vogt)預計，人工智慧功能「對消費者來說將是有趣的用例，但不太可能大幅推動iPhone的需求成長。」