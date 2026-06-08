世界盃熱潮襲舊金山 羅偉鼓勵球迷走入社區觀賽 帶動小商家商機

羅偉指出，舊金山最近被評選為全美最實惠的世界盃主辦城市之一，部分原因在於完善且價格低廉的大眾運輸系統。（記者王子涵/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山市長羅偉宣布世界盃慶祝活動，鼓勵球迷走入社區觀賽。

舊金山市長羅偉宣布世界盃慶祝活動，鼓勵球迷走入社區觀賽。 重點二： 市府盼世界盃帶動餐飲商機，約近百家店家參與相關活動。

市府盼世界盃帶動餐飲商機，約近百家店家參與相關活動。 重點三：警方與市府部門已部署維安、清潔及即時通知服務迎接人潮。

2026年國際足總（FIFA）世界盃 賽事本周正式開踢，灣區將主辦六場比賽。舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）8日在知名足球酒吧Mad Dog in the Fog舉行記者會，宣布世界盃系列慶祝活動正式展開，並呼籲市民與遊客走進各社區觀賽、搭乘大眾運輸、支持在地商家，共同迎接這場全球最大體育盛事。

羅偉表示，今年初的超級盃60（Super Bowl LX）為灣區帶來超過7.2億美元經濟效益，其中約4.25億美元來自舊金山。他期待世界盃能延續這股動能，將人潮與消費帶進更多社區。

「超級盃那一周，不只是球場內的賽事令人興奮，街頭鄰里之間的互動與活力更是精彩。」羅偉說，從本周起，世界盃將把熱情帶到全市11個選區，球迷將在酒吧、餐廳及各種觀賽派對聚集，為小商家創造商機。

根據市府資料，舊金山約有近100家酒吧與餐廳參與世界盃活動。FIFA已核准全市20場大型公開觀賽活動，包括大通中心（Thrive City）、39號碼頭（Pier 39）、China Basin Park、The Crossing at East Cut及Presidio等地均將舉辦觀賽派對。

其中，美國隊首戰前夕的12日將舉行球迷遊行，從Crane Cove Park步行至Thrive City；墨西哥隊首戰則將於6月18日舉辦另一場球迷遊行與現場音樂活動。

市府經濟與勞工發展辦公室（OEWD）也推出「Shop Dine World Cup SF」指南網站，介紹各社區餐廳、商店及活動資訊，鼓勵遊客深入海特區（Haight-Ashbury）、教士區（Mission）、碼頭區（Marina）、列治文區（Richmond）及灣景區（Bayview）等社區消費。

羅偉指出，舊金山最近被評選為全美最實惠的世界盃主辦城市之一，部分原因在於完善且價格低廉的大眾運輸系統。「在舊金山，遊客不需要花很多錢就能搭乘公共交通工具前往各個社區，支持在地商家。」

為因應賽事期間大量人潮，市府與區域合作夥伴已準備數月。舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，警方將在世界盃期間全面部署警力，並與地方、州及聯邦執法單位合作維持治安。

劉力一指出，警方自超級盃活動結束後便持續進行規畫，目前已在舊金山國際機場（SFO）部署警力迎接國際旅客。他強調，世界盃期間警方將維持正常城市服務，不會因大型活動影響日常治安工作。

「我們有充分信心做好準備。」劉力一說，警方預計從大型觀賽活動、酒吧餐廳到家庭聚會都將出現大量人潮，因此提醒民眾妥善保管手機、皮夾等隨身物品，避免酒駕，並遵守「看見異常就通報」原則。

工務局則將加派清潔人員，於觀賽熱點與商業走廊加強街道維護。市府緊急管理局（DEM）也推出世界盃WhatsApp即時通知服務，向國際旅客提供安全資訊與活動更新。

足球酒吧Mad Dog in the Fog老闆哈基特（Cyril Hackett）表示，今年超級盃及Grateful Dead演唱活動已為舊金山帶來大量客流，他對世界盃期間的商機充滿期待。

「現在街道更乾淨、更安全，警力存在也更高。」哈基特說，希望來自世界各地的球迷能走進舊金山各社區，支持當地餐廳與商家，感受舊金山獨有的文化與活力。

根據市府統計，2025年全市犯罪率下降25%，2026年迄今再下降約22%。羅偉表示，舊金山已準備好向全球數百萬觀眾展示城市最好的一面。「未來幾周，全世界都在看著我們。」羅偉說，「讓我們一起向世界展現舊金山的魅力。」

舊金山約有近100家酒吧與餐廳參與世界盃活動。（記者王子涵╱攝影）

舊金山約有近100家酒吧與餐廳參與世界盃活動。（記者王子涵╱攝影）