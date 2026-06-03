鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口競選總統

僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

國民黨主席鄭麗文 訪美首站來到舊金山灣區 ，不僅吸引數百名僑胞到場歡迎，更首度向海外支持者透露，將於今年年底開始為下一階段總統選舉展開準備工作。這番表態被不少與會人士視為她迄今最明確的一次政治訊號，也讓原本是一場僑界歡迎晚宴的活動，增添濃厚的選舉意味。

舊金山站灣區僑界2日舉辦的歡迎晚宴。主辦單位原先規畫45桌席次，但報名人數遠超預期，最終加開至60多桌，仍有不少民眾站立參與。宴會廳內座無虛席，走廊與入口處擠滿前來與鄭麗文合影、握手的支持者，現場氣氛熱烈，宛如大型造勢場合。

晚宴主持人特別提到，鄭麗文是少數「真正和民眾吃在一起、互動在一起的國民黨主席」，甚至在開始演講前，就已經把盤中的餐點吃完，引來全場笑聲與掌聲。

當晚最受矚目的，是鄭麗文長達40分鐘的脫稿演講。她從全球局勢談起，再延伸至台灣在國際局勢中的定位，以及兩岸未來可能面臨的挑戰與選擇。演講過程中，她不時穿插從政經歷與個人觀察，語氣直接犀利，也展現出強烈的群眾感染力，現場掌聲不斷。

鄭麗文主張，未來台灣應在維護民主制度與安全利益的同時，努力降低兩岸衝突風險，尋求和平穩定的發展環境。她表示，和平不是投降，而是為下一代爭取更多生存與發展空間。

談到海外華人關心的兩岸三地議題時，鄭麗文表示，美國、中國與台灣之間的互動，不僅影響台灣前途，也牽動全球華人的經濟與未來。她希望台灣能擺脫對戰爭和未來發展的焦慮，不做大國關係博弈的棋子。

演講接近尾聲時，鄭麗文首度向僑界透露，自己將於今年年底開始為下一階段總統選舉進行準備工作。她表示，未來將持續深入台灣各地與海外僑社，傾聽不同群體的聲音，凝聚更廣泛的支持力量。

這段談話立即引發全場熱烈反應，不少支持者起立鼓掌，揮舞中華民國國旗與美國國旗，高喊「鄭麗文加油」、「國民黨加油」、「國民黨萬歲」等口號，將晚宴氣氛推向最高點。

活動最後，全場數百位僑胞與鄭麗文共同高唱「愛拚才會贏」。鄭麗文也與支持者一起揮舞旗幟、大聲合唱。熟悉的旋律迴盪在會場中，歌聲、掌聲與歡呼聲交織，為她此次訪美首站畫下高潮。

隨著鄭麗文接下來將前往美東及南加州地區與僑界交流灣區這場爆滿的歡迎晚宴，也被不少與會人士視為她邁向更大政治舞台的重要起點。

僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）