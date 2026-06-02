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川習會後首度訪美 鄭麗文灣區談兩岸和平與美台關係

記者李怡╱舊金山即時報導
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鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）
鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）

國民黨主席鄭麗文2日晚間在佛斯特市出席舊金山灣區僑界歡迎晚宴，展開其訪美行程的重要一站。這也是川普總統完成訪問中國、與中國國家主席習近平會晤後，鄭麗文首次訪美，引發灣區僑界及關心台美關係人士關注。

晚宴由金山灣區僑學界聯合舉辦，於佛斯特市Crowne Plaza Hotel舉行。活動席開逾60桌，包括中華總會館、校友會系統、僑團、工商社團及國民黨相關組織代表出席，不少來自舊金山、南灣及半島地區的僑領專程到場參與。

在晚宴前的媒體座談會上鄭麗文表示，本次美國行是對於和平的努力，希望扭轉兩岸不斷靠近戰爭邊緣的局面，走一條和平之路。她說道此次訪問受到海外大華人社會的熱烈支持，且在台灣島內80%的民眾支持以和平的方式共話兩岸關係。國民黨對兩岸路線秉持一個原則，「必須是兩岸人民的意願，只要是能滿足兩岸民眾的福祉，最終怎樣的方案都會支持。」

鄭麗文此次訪美行程相當緊湊。根據公開行程，她當天除參與智庫交流及科技財經產業座談外，也前往舊金山國父銅像獻花，並與中國國民黨駐美總支部及僑界人士座談。未來幾天還將前往華府及美東地區，與美國在台協會（AIT）、智庫及部分國會人士交流。

川習會剛剛落幕之際，鄭麗文此行受到外界高度關注。鄭麗文對台海問題的核心論述，向來強調避免兩岸衝突，並認為維持台海和平是台灣當前最重要的課題。

鄭麗文此行如何向華府說明國民黨的國防主張，以及如何平衡兩岸對話與安全威懾之間的關係，如何向美國政策圈說明國民黨未來的兩岸路線，將成為觀察重點。

參與僑宴的領袖代表古銑賢表示，當前美中關係與台海局勢仍充滿變數，海外華人社區高度關注台灣未來走向，希望藉由交流，了解更多對兩岸和平、區域安全及台美關係的看法。

晚宴現場除安排僑界交流外，也成為鄭麗文與海外支持者面對面互動的平台。多位與會者認為，灣區作為美國科技產業及華人聚居重鎮，一直是台灣政治人物訪美的重要一站，而鄭麗文此次選擇以灣區作為訪美重要行程之一，也顯示她希望爭取海外華人社群對其理念的認同與支持。

鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）
鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）
鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）
鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）
鄭麗文灣區僑宴記者會：透過和平方式化解兩岸關係。（記者李怡╱攝影）

川習會 灣區 鄭麗文

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