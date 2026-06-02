鄭麗文訪美首日 獻花國父銅像 談與美中攜手 避免戰爭 為人類做貢獻

鄭麗文提及川習會，稱如果美中台可以攜手共同努力結束戰爭的風險，開創和平繁榮的興業，這是國父精神在21世紀的具體體現。（記者頌慈╱攝影）

中國國民黨主席鄭麗文 2日抵達舊金山 灣區，展開為期16天的訪美行程。首日下午，鄭麗文前往舊金山華埠 聖瑪麗廣場，向廣場內的國父孫中山銅像獻花並行三鞠躬禮，隨後步行穿過華埠街道，前往國父紀念館、中華總會館及秉公堂拜會。

鄭麗文訪美代表團成員還包括前中華民國駐美代表、前國安會秘書長袁健生，國民黨駐美代表秦日新，中評委李德維，國民黨海外部主任吳亮儀及國際部主任董佳瑜等人。

鄭麗文在國父紀念館致詞表示，今年是國父孫中山誕辰160周年，去年則是國父逝世100周年。她說，孫文思想與國父革命精神，至今仍持續指導國民黨的核心價值論述。

鄭麗文表示：「從當年革命成功、創建亞洲第一個民主共和國，到今天中華民國憲法開宗明義第一條，基於三民主義建立民有、民治、民享的民主共和國。」

談及兩岸關係時，鄭麗文表示，希望以這一代人的智慧，避免兩岸自相殘殺，停止戰爭與殺戮，以智慧開創新世紀穩定的兩岸關係。她說，若兩岸能夠攜手合作，未來不僅能造福兩岸人民，也能為全世界人民帶來重大貢獻。

鄭麗文並稱讚中國大陸改革開放後，幫助14億人口脫貧，在現代化進程中取得「超出人類想像的成績」。

她表示，「兩岸遵循不同的歷史足跡，21世紀國父所說的『振興中華』，以及今天所談的『中華民族復興』，都代表這個地球上最古老文明之一的中華文明，正在重新寫下歷史新頁。」

鄭麗文強調，「中華文明的復興並不代表對其他文明的威脅，相反地，『天下為公』、『博愛包容』代表的是更開放的胸懷。」

鄭麗文也提及川習會，表示若美中台能攜手努力，降低戰爭風險、開創和平繁榮的新局，「這將是國父精神在21世紀的具體體現」。

國父紀念館董事長于愛珍、國民黨駐美總支部常委周達昌，以及國父紀念館榮譽董事長鐘維君也分別致詞。隨後，鄭麗文為兩位新任中央委員洪佩君、劉寶剛頒發證書。

鄭麗文抵達舊金山華埠聖瑪麗廣場，向位居其中的國父孫中山銅像獻花三鞠躬禮。（記者頌慈╱攝影）

鄭麗文提及川習會，稱如果美中台可以攜手共同努力結束戰爭的風險，開創和平繁榮的興業，這是國父精神在21世紀的具體體現。（記者頌慈╱攝影）

鄭麗文抵達舊金山華埠聖瑪麗廣場，向位居其中的國父孫中山銅像獻花三鞠躬禮。（記者頌慈╱攝影）