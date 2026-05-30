一店一主題打造台灣味　iTaiwan Foods庫比蒂諾新店開幕

今年特別引進顧客許願的王記府城菜粽，並將花生粉及醬料包整合成一組。（記者王湘涵╱攝影）

灣區 台灣食品選物品牌iTaiwan Foods於5月30日在庫比蒂諾Orange Square商圈開設新門市，繼北聖荷西據點後再拓展南灣版圖。新店鄰近Main Street Cupertino 與Apple Park生活圈，希望透過全新據點，將更多台灣特色食品與文化帶進矽谷核心生活圈。

iTaiwan Foods創辦人兼執行長吳玉山（Anthony Wu）表示，許多商品並非透過一般批發通路進貨，而是由團隊親自返台拜訪廠商並洽談合作後，再引進美國販售，希望讓消費者接觸更多具有台灣特色的品牌與商品，也持續發掘地方特色食品及文創選物。

此外，iTaiwan Foods採取「一店一主題」的概念打造特色空間，新開幕的庫比蒂諾門市以「士林夜市」為主題，店內牆面由美編親手彩繪，搭配從台灣空運的專屬展示貨架及藍白拖、臭豆腐等台灣元素文創小物，營造濃厚台灣街頭氛圍。目前北聖荷西門市以「九份」為主題，南加州分店則分別融入大稻埕的迪化街、阿里山小火車及基隆夜市等元素，希望透過不同據點展現台灣多元文化風貌。

除了選品與空間設計，店方也推出「許願」服務，若顧客有特別懷念的台灣商品，可向店家提出心願，由採購團隊協助尋找並引進。吳玉山表示，公司擁有台灣採購團隊及進口系統，並透過符合FDA規範的標示與二次包裝流程，引進更多台灣特色食品。

因應端午節到來，店內特別推出多款粽子商品，包括顧客許願而引進的王記府城菜粽，以及肉粽、海鮮粽等不同口味選擇。吳玉山表示，菜粽的特色在於搭配花生粉與醬料食用，因此團隊特別完成二次包裝作業，將菜粽、花生粉及醬料包整合成一組販售，希望讓消費者在美國也能品嚐到最接近台灣的傳統風味。

配合新店開幕，推出5月30日至31日全館商品9折、粽子任選三種口味可享88折優惠；活動期間消費滿30美元可獲贈一款迷你木冰箱貼，且無累計上限、另有機會抽中300美元購物金；滿99美元及120美元，則可分別獲得Taipei設計款購物袋及iTaiwan設計款保冷袋。開幕首日上午即吸引不少民眾排隊入店選購，現場並提供端午粽與台式三明治試吃，氣氛相當熱絡。

吳玉山表示，希望透過實體門市成為推廣台灣美食與文化的平台，除了亞洲消費者，試營運期間也吸引來自Apple等科技公司的員工進店選購與嘗鮮，讓他看見台灣食品吸引不同族群的潛力，以及走向主流市場的可能性。未來也將評估中半島及東灣等地區展店機會，希望讓更多人透過美食認識台灣。

現場提供端午粽試吃，開幕期間任選三種88折。（記者王湘涵╱攝影）

現場提供台式三明治試吃，開幕期間買三個即贈送一個甜甜圈。（記者王湘涵╱攝影）

店員分享，夜市牛排餐包是一般超市買不到的台灣味道。（記者王湘涵╱攝影）

顧客希望能吃到度小月的乾蔥酥，店家返台洽談請度小月特別製作。（記者王湘涵╱攝影）

現場打卡即可轉盤送台灣味小點心、滿30元贈送迷你木冰箱貼、抽購物金等等豐富的活動。（記者王湘涵╱攝影）

「一店一主題」的概念打造特色空間，新開幕的iTaiwan Foods庫比蒂諾門市以「士林夜市」為主題。（記者王湘涵╱攝影）

台灣食品選物品牌iTaiwan Foods於5月30日在庫比蒂諾開幕，一早就吸引大批排隊人潮。（記者王湘涵╱攝影）

特別赴台灣文創商家尋找的各種特色小物。（記者王湘涵╱攝影）

許多人攜家帶眷前來購賣家鄉味。（記者王湘涵╱攝影）