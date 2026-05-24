庫比蒂諾亞裔青年罹患血癌急需骨髓移植

蒙他維斯塔（Monta Vista）高中優秀校友Ｗarren Shen罹患血癌、急需骨髓移植。(Nick Shen提供)

庫比蒂諾的蒙他維斯塔（Monta Vista）高中優秀校友Ｗarren Shen罹患血癌、急需骨髓移植。學校社團與Warren母親希望大家能伸出援手。

蒙他維斯塔高中DECA表示，緊急請求各位伸出援手，拯救2014年會長Warren Shen的生命。Warren目前患有急性髓性白血病(Acute Myeloid Leukemia)，是一種侵襲性極強的血液和骨髓癌症 ，需要立即治療。如果無法在未來30-60天內為他進行骨髓移植，他的復發率將高達60%左右，存活率也將大幅下降。

蒙他維斯塔高中DECA請各位家長註冊加入全國幹細胞捐贈者登記庫(National stem cell donor registry)，以便能夠找到與Warren匹配的捐贈者。如果無法找到配對的捐贈者，也請各位家長將此訊息分享給家人、朋友和親戚，讓更多人知道Warren的病情。

Warren Shen是華裔 ，更有可能在東亞裔 群體中找到合適的捐贈者。目前，亞裔人士僅佔登記庫成員的10%，患者很難找到合適的捐贈者。因此，更需要不同族裔背景的人士登記成為配對者，這樣才有機會拯救Warren的生命，以及其他許多人的生命。透過登記，您不僅有機會改變Warren的命運，還能改變成千上萬其他人的命運，甚至可能改變一位潛在家庭成員的命運。

如果符合以下條件：年齡介於 18 至 35 歲之間(最需要的年齡段)，身體健康，擁有東亞裔血統，可能是一位合適的捐贈者，能夠拯救Warren Shen的生命。

登記流程非常簡單。可以透過此連結：Join the donor registry | NMDP進行登記，NDMP 將寄送一套家用口腔拭子採樣工具包，只需不到 5 分鐘即可完成採樣，之後您可以將樣本寄回給我們。如果您與某人配對成功，將匿名處理，只有您本人知道。捐獻過程安全：無需手術，與捐血過程類似。

Warren Shen的母親Pauline，也寫信給在佛利蒙聯合高中學區(FUHSD)：「我以一位母親的身份寫信給你們，懇請你們伸出援手，拯救我的孩子。

Warren是庫比蒂諾本地人，曾就讀於Portal小學、Kennedy初中，之後於2014年畢業於Monta Vista高中，並在十二年級時擔任DECA主席。 2017年從柏克萊家大獲得電腦科學學位後，他開始在矽谷工作，參與多家軟體創業公司。最近，他一直在和弟弟一起開發他夢寐以求的遊戲工作室。

Warren目前正在接受化療，急需幹細胞移植才能活下去。希望能在30-60天內找到合適的捐贈者，以免癌症復發。

尤其希望東亞裔人士能夠加入我們的幹細胞捐贈者登記庫，因為幹細胞配對取決於遺傳背景，患者更容易在自己的族群中找到匹配的捐贈者。東亞裔在登記庫的人數不足，這意味著您的加入意義非凡。」

Pauline表示，請考慮加入幹細胞捐贈者登記庫，只需完成簡單的口腔拭子檢測即可。登記從快速、無痛的口腔拭子檢測開始。在美國，您可以透過 NMDP for Warren 加入，特別鼓勵 18 至 35 歲的人士登記。加入登記庫是自願的，可以隨時退出或拒絕登記

她說：「對我們家來說，這不僅僅是一場醫療危機。這是我們的兒子，一個前途無量的年輕人，卻正在與死神搏鬥，只為活下去。」