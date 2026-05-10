我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國佛教讓機器人「皈依受戒」 盼與年輕世代產生共鳴

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

「看見台灣」舞動紅木城 臺灣體大舞團母親節演出 吸引千名僑胞共慶

記者頌慈╱紅木城即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場帶來「看見台灣...
國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」系列演出，吸引超過千名灣區僑胞與各界人士到場共襄盛舉。（記者頌慈╱攝影）

為慶祝美國台灣傳統周暨亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場(Fox Theatre)帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」系列演出，吸引超過千名灣區僑胞與各界人士到場共襄盛舉。這也是繼9日在舊金山聯合廣場（Union Square）公開表演後，剛過去的周末舉辦的第二場大型台灣文化慶祝活動。

整場演出共80分鐘，以「走進台灣、感受台灣、愛上台灣」為主題，融合現代舞、音樂、戲劇與台灣傳統文化元素，透過「島嶼天光」、「時光留聲」、「Sweet Rebellion」、「賞味台灣」、「山之祭」、「風的方向」、「島之魂」、「看見台灣」八大篇章，帶領觀眾穿梭台灣不同世代與土地記憶，展現台灣文化的人情味、韌性與創造力。

主辦單位北加州台灣文化體育協會（TCSA）表示，演出不只是舞蹈展現，更希望透過肢體語言與舞台敘事，讓海外觀眾深入感受台灣文化的多元樣貌與情感溫度。

當天出席來賓包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、南灣華僑文教服務中心主任莊雅淑、紅木城市長薩巴略斯(Elmer Martínez Saballos)、市議員朱健文(Jeff Gee)和朱艾莎(Isabella Chu)、庫比蒂諾副市長趙良方，以及僑務委員魏德珍、吳怡明、李垣麟、劉玲霞、林政原、張政邦等人。

北加州台灣文化體育協會會長江苑新表示，TCSA長期致力於在台灣與矽谷多元社區之間搭建文化橋梁，讓更多人透過交流彼此認識、彼此連結。

江苑新說：「今天看到這麼多不同背景的鄰居、國際友人齊聚一堂，正是社區連結精神最好的體現。藝術其實是一種跨越語言與國界的全球語言，帶來機會、包容與感動。」

紅木城市長致詞薩巴略斯時表示，當天的演出只是台裔美國人對美國社會與紅木城社區貢獻的一小部分縮影。他指出，台裔社區除了透過文化活動展現傳統之外，也積極投入公共事務、政府服務、社區建設與志工工作，為城市帶來許多正面力量。

國立台灣體育運動大學位於台中市，是中台灣培育舞蹈藝術與表演教育人才的重要學府。舞蹈團自1996年成立以來，多次受邀參與國內外大型賽會與文化慶典演出，並曾於2014、2018及2025年三度參加「美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」文化訪問團演出。

此外，舞團也曾於2017年世界大學運動會開幕式擔任演出與創作團隊，並兩度代表台灣赴日本北海道參加「Yosakoi Soran Matsuri」演出，四度受邀參加新加坡「春到河畔迎新年」活動，在國際文化藝術交流舞台上廣受好評。

國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場帶來「看見台灣...
國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」系列演出，吸引超過千名灣區僑胞與各界人士到場共襄盛舉。（記者頌慈╱攝影）

母親節 灣區 舊金山

上一則

搭乘漢他疫情郵輪 舊金山灣區居民已返家 正接受監測

延伸閱讀

台灣文化節登場 國體大舞團灣區演出「看見台灣」

台灣文化節登場 國體大舞團灣區演出「看見台灣」
舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑 百場亞裔文化活動點亮全城
舊金山巨人隊「台灣日」登場 僑胞揮國旗、三太子大鼓掀台味

舊金山巨人隊「台灣日」登場 僑胞揮國旗、三太子大鼓掀台味
台灣童玩節重現彈珠台等經典遊戲 文化交流促族裔互動

台灣童玩節重現彈珠台等經典遊戲 文化交流促族裔互動
胡立民︰7月辦金山、台北姐妹市文化盛會

胡立民︰7月辦金山、台北姐妹市文化盛會

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

2026-05-05 02:18
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20

超人氣

更多 >
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久

55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆