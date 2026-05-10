搭乘漢他疫情郵輪 舊金山灣區居民已返家 正接受監測

聖塔克拉拉縣衛生局表示，一名居民在搭乘「宏迪亞斯號」（MV Hondius）遊輪期間接觸到了安第斯漢他病毒。(美聯社)

聖克拉拉縣公共衛生局10日表示，一名搭乘了那艘處於致命漢他病毒（hantavirus）疫情 中心的遊輪乘客，是聖縣的一名居民，目前已返回家中。

聖荷西信使報( Mercury News)報導，聖縣衛生局稱，這名居民在搭乘「宏迪亞斯號」（MV Hondius）遊輪期間接觸到了安第斯漢他病毒。目前，聖塔克拉拉縣衛生局正與加州 公共衛生廳及聯邦疾病控制與預防中心(CDC)協調，對其實施監測與評估。

此前，加州公共衛生廳於周六通報稱，兩名搭乘該遊輪的加州居民中，已有一人返回家中，而另一人仍留在船上。

聖克拉拉縣公共衛生局表示，目前尚未發現該事件對公眾構成任何已知風險；此外，依據醫療隱私相關法律，當局將不再披露關於該個人的其他任何資訊。

聖克拉拉縣公共衛生局局長兼衛生官員魯德曼（Sarah Rudman）醫師在周日發布的一份聲明中指出：「目前，聖克拉拉縣的民眾並未面臨任何已知的風險。」

根據生縣衛生局，漢他病毒屬於人畜共通病毒，通常寄生於囓齒類動物體內，偶爾會傳染給人類。安地斯病毒便是這病毒家族的成員之一。人類通常是透過接觸受感染的囓齒類動物，或接觸其尿液、糞便及唾液而感染該病毒。安地斯漢他病毒僅在發生密切且長時間接觸的情況下，才可能在人與人之間實現有限傳播。這種傳播尤易發生在家庭成員或親密伴侶之間。

安地斯漢他病毒疫情最初於5月2日通報。根據統計，目前已有六例確診病例和兩例疑似病例與這艘荷蘭籍遊輪上的疫情有關。這條遊輪共載有來自多個國家的80餘名乘客。根據官方通報，上述病例中已有3人不幸身亡，其中兩2人是在遊輪航行途中去世的。

周日，就在這條遊輪抵達西班牙特內里費島（Tenerife）附近海域後不久，乘客們便開始撤離船隻，從而啟動了將他們遣返各自祖國的程序。當局表示，所有下船的乘客及船員均須接受症狀篩檢，且不得與當地居民發生接觸。只有待撤離航班準備就緒、可將其直接送往目的地時，他們才會被允許離開遊輪。

根據美聯社報導，船上的美國乘客將被送往內布拉斯加州的醫療中心接受隔離觀察。世界衛生組織（WHO）官員及遊輪公司「Oceanwide Expeditions」方面均表示，宏迪亞斯號遊輪上撤離的140多名人員中，目前尚無一人出現病毒感染症狀。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）重申，民眾無須對此疫情感到擔憂。

他表示：「我們已經反覆重申過同樣的回答：這並非又一場新冠疫情（COVID）；公眾面臨的風險依然很低。因此，大家不必感到恐懼，也不必陷入恐慌。」

據西班牙當局通報，部分船員以及一名在船上不幸身故的乘客遺體將繼續留在船上。該遊輪隨後將駛往荷蘭鹿特丹，並在當地接受全面消毒處理。