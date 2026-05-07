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華埠麥禮謙圖書館翻新藝術方案出爐 三設計聚焦移民記憶與社區連結

記者王子涵╱舊金山即時報導
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葉黃嘉雯提出的「明亮視界」（Bright Visions），以五幅如窗景般的畫面...
葉黃嘉雯提出的「明亮視界」（Bright Visions），以五幅如窗景般的畫面，描繪圖書館如何陪伴社區居民成長與尋找歸屬感。（舊金山藝術委員會提供）

歷經多年規畫的華埠╱麥禮謙分館（Chinatown/Him Mark Lai Branch Library）翻新工程，再邁進一步。舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）近日公布公共藝術設計三項入圍方案，邀請民眾於8日前提供意見，最終中選作品將設置於翻新後圖書館歷史閱讀室西牆五個拱形壁龕內，成為華埠社區新的文化地標。

此次公共藝術計畫，旨在透過藝術呈現華埠歷史、文化與社區認同，並結合圖書館原有建築特色，打造兼具教育與啟發性的公共空間。三位入圍藝術家分別為錢仲恩（Windy Chien）、梁璧君（Bijun Liang）及葉黃嘉雯（Christine Wong Yap）。三人皆提出各具特色、緊扣華埠歷史與移民經驗的創作構想。

葉黃嘉雯提出的「明亮視界」（Bright Visions），以五幅如窗景般的畫面，描繪圖書館如何陪伴社區居民成長與尋找歸屬感。作品以桔樹作為貫穿意象，結合好奇心、歷史、文化、可及性與探索等主題。她提到，自己曾參與歷史學家麥禮謙（Him Mark Lai）的「尋根之友」（In Search of ROOTS）計畫，也曾陪伴母親到分館閱讀中文書籍，因此對圖書館與華埠社區有深厚情感。作品將以中國剪紙結合數位印刷方式呈現，強調人情味與手工質感。

錢仲恩以華埠著名的華人電話交換局歷史為靈感，提出大型繩索裝置藝術「連線」（Lines of Connection）。作品透過交錯繩索重現昔日接線生工作的景象，向1890年代起服務華埠社區的華人女性接線員致敬。她指出，這些女性不只是電話接線生，更是維繫社區資訊流通的重要角色，如同今日圖書館串連知識與文化記憶的功能。整體作品採用紅、藍、綠、黃與黑等鮮明東方色彩，並結合彩繪玻璃概念，象徵跨越世代與語言的人際連結。

另一位藝術家梁璧君以中文標點符號「省略號」為概念，提出作品「···」。她認為，省略號象徵未說完的故事，也代表華埠歷史持續延伸。五個拱形裝置將如同一段未完待續的敘事，引導觀者思考哪些故事被記錄、哪些又被遺忘。梁璧君表示，自己5歲時隨母親移民華埠，童年大多在麥禮謙分館度過，圖書館深深影響她對藝術與故事的理解。她希望作品能讓居民在熟悉中感受到驚喜，也願意停下腳步重新觀察這座社區。

藝術委員會表示，民眾可於8日下午5時前，透過網上公開意見表或電子郵件提交看法。最終評審會議預計於6月1日當周在線舉行，並向公眾開放。屆時評審委員會將綜合公眾意見，選出最終實施方案。

錢仲恩以華埠著名的華人電話交換局歷史為靈感，提出大型繩索裝置藝術「連線」（Lin...
錢仲恩以華埠著名的華人電話交換局歷史為靈感，提出大型繩索裝置藝術「連線」（Lines of Connection）（舊金山藝術委員會提供）

藝術家梁璧君以中文標點符號「省略號」為概念，提出作品「···」。她認為，省略號象...
藝術家梁璧君以中文標點符號「省略號」為概念，提出作品「···」。她認為，省略號象徵未說完的故事，也代表華埠歷史持續延伸。（舊金山藝術委員會提供）

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