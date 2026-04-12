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「看不見的國家」舊金山放映 台灣民主故事引國際關注

記者周言初╱舊金山即時報導
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「看不見的國家」導演葛靜文(Vanessa Hoe)及製片霍普(Ted Hope...
「看不見的國家」導演葛靜文(Vanessa Hoe)及製片霍普(Ted Hope)與觀眾問答互動。（記者周言初╱攝影）

以台灣前總統蔡英文為主題的紀錄片「看不見的國家」(Invisible Nation)近日在灣區放映。活動由駐舊金山台北經濟文化辦事處主辦，KQED及芳草地公園兒童發展中心贊助播出，吸引大批灣區台僑與民眾到場觀影，並與導演進行交流，現場氣氛熱烈。

駐舊金山經文處處長伍志翔、副處長朱永昌偕新聞組組長郭卉蓁等多位經文處同仁出席。僑界方面，僑務委員魏德珍、吳怡明夫婦、劉玲霞夫婦、陳陽明夫婦，以及北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華、舊金山灣區台灣商會會長何淑真、北加州台灣長輩會會長林宇哲、中半島台灣同鄉會會長莊淑怡等多位社團領袖也到場支持。

放映結束後，導演葛靜文(Vanessa Hope)與製片霍普(Ted Hope)與觀眾進行問答互動，不少觀影民眾表示深受感動，現場多次響起掌聲。

葛靜文分享，她對台灣的關注可追溯至學生時期，1995至1996年間在台灣首次總統直選之際，她曾親自到場拍攝李登輝就職總統活動，深受民主進程啟發。之後在外交政策領域工作時，她開始思考台灣在國際局勢中的位置，並希望透過影像呈現台灣自身的聲音。

她指出，拍攝過程歷時多年，原本外界對這部紀錄片的關注有限，但隨著香港局勢變化及俄烏戰爭爆發，國際社會開始更能理解台灣面臨的處境，也讓這部作品更具現實意義與緊迫性。

製片霍普則表示，這部片從資金募集到發行歷經挑戰，最終能夠完成並推向全美播放，很大程度仰賴台美社區的支持。他指出，許多觀眾從最初的觀影者，逐漸成為支持者與推動者，讓影片得以在公共電視平台播出，預計觸及上億觀眾。

伍志翔致詞表示，放映當天正值「台灣關係法」生效47周年及台灣首次總統直選30周年，具有重要歷史意義。他指出，台灣一路走來建立民主制度並不容易，相關經驗也使台灣成為亞洲民主的重要典範之一。他強調，民主得來不易，必須持續捍衛與珍惜，並期盼透過此類文化與影像交流，讓國際社會更深入理解台灣的發展與處境。

主辦單位表示，「看不見的國家」透過貼身紀錄台灣政治發展與領導人故事，呈現台灣在國際夾縫中的處境，也反映民主制度在當前全球局勢下的重要性。

不少觀眾在會後表示，影片不僅讓人更理解台灣，也讓不同國家背景的觀眾產生共鳴，有人形容「這不只是台灣的故事，也是當今世界的共同課題」。

導演、製片人與觀眾互動。（記者周言初/攝影）
導演、製片人與觀眾互動。（記者周言初/攝影）

經文處處長伍志翔（右）與導演葛靜文（左）及製片霍普（中）。（記者周言初╱攝影）
經文處處長伍志翔（右）與導演葛靜文（左）及製片霍普（中）。（記者周言初╱攝影）

導演葛靜文回答觀眾問答環節。（記者周言初╱攝影）
導演葛靜文回答觀眾問答環節。（記者周言初╱攝影）

以台灣前總統蔡英文總統為主題的紀錄片「看不見的國家」舊金山放映，台灣民主故事引國...
以台灣前總統蔡英文總統為主題的紀錄片「看不見的國家」舊金山放映，台灣民主故事引國際關注。（記者周言初╱攝影）

出席放映的台灣僑胞與各族裔民眾反應熱烈。（記者周言初╱攝影）
出席放映的台灣僑胞與各族裔民眾反應熱烈。（記者周言初╱攝影）

蔡英文 加州 舊金山

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