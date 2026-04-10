我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

阿提米絲2號順利濺落太平洋 成功完成繞月任務

OpenAI公司執行長住家 遭一名20歲男子投擲汽油彈

編譯林思牧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為OpenAI執行長奧特曼。(路透)
圖為OpenAI執行長奧特曼。(路透)

OpenAI公司執行長奧特曼（Sam Altman）的住家遭一名20歲男子投擲莫洛托夫雞尾酒(Molotov cocktail)汽油彈。嫌犯隨後到舊金山米慎灣一棟大樓前揚言要把它燒掉，那是OpenAI的總部。

舊金山紀事報報導，市警局和OpenAI公司稱，一名男子於10日凌晨在舊金山的俄羅斯崗（Russian Hill）區向OpenAI執行長奧特曼的住所投擲燃燒彈。警方和消防官員表示，消防局在凌晨3時45分左右接到報案，稱Chestnut street和Jones street交口附近的一處住宅發生火災。

消防員趕到現場時，住宅的保全警衛已撲滅了房屋外圍大門的火勢。官員稱，縱火者在消防員到達前已徒步逃離現場。消防人員在奧特曼家的周圍發現了燃燒裝置的痕跡，遂通知警方前來調查，所幸事件中無人受到傷害。

OpenAI發言人拉迪斯（Jamie Radice）向紀事報證實，該住宅屬於奧特曼，並表示他們正在協助執法部門進行調查。在奧特曼家發生火災一個多小時後，也就是清晨5時剛過，警方接到報案，一名男子揚言要燒毀位於舊金山米慎灣第三街1400號街區的一棟大樓，OpenAI的總部就設在那裡，辦公室離奧特曼的家只有3哩。

警方表示，前往探查的警衛認出該男子正是向奧特曼家投擲燃燒彈的同一人，警方遂立即將其逮捕。「我們非常感謝舊金山市警局的快速反應，以及市政府為保障我們員工安全所提供的支持。該男子已被拘留。」拉迪斯說。警方沒有提供關於這名被捕嫌犯的任何其他細節，只說他是20歲的男性。警方也沒有說當時奧特曼是否在家。

近年來奧特曼和OpenAI一直是反人工智慧抗議人士的目標。AI可用於生成文字和媒體、編寫程式碼以及進行研究。批評者警告說，這項技術對人類構成重大威脅。上個月抗議者聚集在幾家舊金山的AI公司——Anthropic、馬斯克的xAI和OpenAI的辦公室外示威。眾人在AI批評者特拉齊（Michaël Trazzi）的帶領下要求暫停該技術的研發。

這棟取名為The Pioneer Building的建築物，是OpenAI的總部...
這棟取名為The Pioneer Building的建築物，是OpenAI的總部。(谷歌地圖)

奧特曼 舊金山

上一則

搶不到票也能嗨 灣區30個免費世足觀賽點一次看

延伸閱讀

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺
法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺
南加倉庫遭員工縱火 燒紅天空

南加倉庫遭員工縱火 燒紅天空
馬斯克下重手 請求法院撤除OpenAI奧特曼的CEO職位

馬斯克下重手 請求法院撤除OpenAI奧特曼的CEO職位
不讓小孩玩iPad…OpenAI執行長奧特曼：希望他去玩泥巴

不讓小孩玩iPad…OpenAI執行長奧特曼：希望他去玩泥巴

熱門新聞

好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46

超人氣

更多 >
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡