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舊金山華埠驚傳車禍 76歲司機失控衝上人行道釀1死

記者李怡／舊金山即時報導
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舊金山華埠驚傳車禍，76歲司機失控衝上人行道釀1死。（消防局供圖）
舊金山華埠驚傳車禍，76歲司機失控衝上人行道釀1死。（消防局供圖）

舊金山華埠27日清晨發生一起致命車禍。一名76歲駕駛員在停車時疑操作失誤，車輛突然衝上人行道，撞上建築物並波及兩名行人，造成其中一人不幸身亡，另一人受重傷送醫，震驚社區。

根據舊金山警察局與消防局通報，事故發生於當日上午7時44分，地點位於華埠Grant Ave與Jackson St交界。事發時正值通勤與晨間活動時段，街區已有不少居民與商家開始一天生活。

警方表示，涉事駕駛當時正在嘗試停車，但不明原因導致車輛失控，直接衝上人行道，撞擊兩名路過行人後再撞向一棟建築物。兩名傷者隨即被送往醫院，其中一人傷勢嚴重不治，另一人目前情況仍屬危急或嚴重。

警方指出，涉事駕駛目前仍留在現場配合調查，初步研判事故與酒精或毒品無關，案件仍在進一步釐清中，尚未公布駕駛身分。

事故發生後，現場一度封鎖，警方與消防人員進行救援與調查。華埠居民表示，事發地點平日人流密集，尤其清晨常有長者晨運、買菜，「沒想到就在家門口發生這樣的事，真的很心痛，也很擔心安全問題。」

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）隨後向本報表示：「今晨發生在華埠的車禍及其造成的生命逝去令人悲痛。我向遇難者家屬以及所有受影響的人致以深切慰問。公共安全包括能夠在街道上安心行走，我呼籲大家彼此關照，共同維護社區安全。」

也有附近商家指出，該路口車流與行人交織，加上部分街道狹窄，若駕駛稍有不慎，極易發生意外，呼籲市府檢討交通設計並加強安全措施。

目前警方仍在調查事故確切原因，包括車輛狀況與駕駛操作情形。此起事件再次引發社區對高齡駕駛安全與華埠行人保護措施的關注。

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