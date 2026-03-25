舊金山全球資安會議 台灣數發部長林宜敬率團參展 台灣扮演重要角色

林宜敬25日與矽谷當地台裔工程師交流座談，說明數發部推動四大政策主軸，包括「加強打詐」、「發展軟體產業」、「强化資安韌性」及「建構數位政府」。（記者江碩涵／攝影）

全球資安領域重要年度會議「RSAC 2026 Conference」3月23至26日在舊金山 Moscone Center舉行，台灣數位發展部長林宜敬率團，攜手台灣八家資安業者參與展出。林宜敬表示，台灣在國際AI領域中扮演著非常重要的角色，美國是AI的軟體超級強權，台灣則是硬體的超級強權，無論在資安或AI發展上，台美的緊密合作與連結，擁有相當大的商機與未來性。

台灣數位發展部長林宜敬（左）率團台灣八家資安業者參與舊金山資安年會，並與駐舊金山科技組長顏宏偉合影。（記者江碩涵／攝影）

台灣這次在舊金山資安年會設置「CYBER TAIWAN PAVILION台灣資安館」，展現台灣資安產業發展成果，促進國際交流合作，並以「Enabling a Trusted & Resilient Supply Chain」為主題，展示AI資安應用、後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）及零信任架構（Zero Trust）等相關技術。開幕活動邀請美國在台協會（AIT）、駐舊金山台北經文辦事處以及國際與僑界代表共同出席，見證台灣資安產業與國際社群互動交流。

隨著全球數位化發展，資安議題日益受到重視。數發部這次與中華資安、全景軟體、杜浦數位安全、匯智安全、奧義智慧、優倍司、鴻璟科技及一安智能等業者共同參展，透過國際展會平台，提升台灣資安產業能見度，並拓展與國際市場合作機會。

展後，林宜敬親臨矽谷 舉行記者會，討論台灣在資安領域的重要突破。林宜敬表示，台灣在國際AI領域中扮演著非常重要的角色，美國是AI的軟體超級強權，台灣則是硬體的超級強權，台美目前合作緊密度相當高，美國希望台灣台積電到美國設廠，台灣同時也希望美國有更多軟體相關的AI人才能到台灣，尤其是矽谷有非常多台灣的軟體科技人才，數發部非常希望這些矽谷的人才也能回到台灣貢獻AI長才。

林宜敬說，台灣在AI的硬體能力是國際第一，現在也有許多國家希望台灣可以協助建立主權AI的資料中心，除了建立硬體設備，台灣軟體的資安產業也建立得很齊全。他舉例，台積電、SEMI（國際半導體產業協會）與數發部推動半導體供應鏈資安有密切合作，共同推動SEMI E187「半導體設備資安標準」提升半導體設備商的資安防護能力，台灣因此在認證、輔導通過及提供資安產品上，擁有很大的商機。

林宜敬25日與矽谷當地台裔工程師交流座談，說明數發部推動四大政策主軸，包括「加強打詐」、「發展軟體產業」、「強化資安韌性」及「建構數位政府」。座談會並邀請當地企業代表分享產業經驗，與會人員就AI與資安發展趨勢進行意見交流。

數發部表示，未來持續透過國際參與、產業合作，協助業者拓展海外市場，並穩健推動數位與資安產業發展，深化台灣在全球數位與資安領域交流。