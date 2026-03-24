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油價近7元 華人居民喊吃不消 舊金山出行成本壓力升高

記者李怡╱舊金山即時報導
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油價近7元，舊金山出行成本壓力升高。（記者李怡╱攝影）
油價近7元，舊金山出行成本壓力升高。（記者李怡╱攝影）

近期舊金山灣區油價持續攀升，部分地區已逼近每加侖7美元，令不少舊金山華人居民直呼「加不起油」，日常出行成本明顯增加。在通膨壓力尚未緩解之際，油價上漲正進一步擠壓民眾生活空間。

根據最新數據，加州平均油價已超過每加侖5.4美元，為全美最高，而灣區多地油價已突破6美元，部分加油站甚至接近7美元，專家指出，國際原油價格上漲及供應緊張，加上夏季油品切換在即，未來油價仍可能進一步走高。

在舊金山華埠及周邊地區，不少華人居民對油價上漲感受尤為明顯。從事外賣配送的Jack Zhao表示，近期加油頻率未變，但每周油費卻增加近三成，「現在一箱油動輒要一百多美元，跑單壓力很大，但不跑又沒有工作。」

家住舊金山但每周要到南灣科技公司上班的Melinda Li則指出，原本每天開車往返南灣上班，如今開始考慮改搭火車：「油價太高了，一個月下來生活開支增加了很多，現在只能少開車。就算公共交通通勤時間較長，也不得不做出調整。」

部分小商業者同樣感受到衝擊。一名經營餐飲外送的華人店主表示，配送成本上升，已間接影響利潤，「油價高，司機要加價，我們也很難完全消化，只能考慮調整餐飲價格，但又怕客人流失。」

油價上漲不僅影響個人出行，也可能進一步推高整體物價，包括餐飲、物流與零售成本，形成連鎖效應。舊金山城市內公共通勤網絡還算便利，但因灣區捷運經常出現故障，對於上班通勤、小商品配送之類，灣區整體還是很依賴汽車通勤的生活模式，使油價波動對居民影響更加直接。

有民眾表示，希望政府能採取措施穩定油價，或提供交通補貼，減輕中低收入家庭負擔。「現在不只是房租貴，連開車都變成壓力，生活真的越來越難。」

隨著春季出行需求增加及國際局勢不確定性持續，專家預測短期內油價仍將維持高位。對於許多舊金山居民而言，「出門成本」正成為日常生活中不可忽視的一項開支。

華人 灣區 油價

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