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春天花粉季報到 民眾掃貨過敏藥

記者王湘涵／舊金山即時報導
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意想不到的過敏源：住宅區外的圍籬景觀植物柏樹，是許多人在春天前就會開始出現過敏症狀的主因。（記者王湘涵/ 攝影）
意想不到的過敏源：住宅區外的圍籬景觀植物柏樹，是許多人在春天前就會開始出現過敏症狀的主因。（記者王湘涵/ 攝影）

隨著春季氣溫回升，灣區多家量販與連鎖藥局近期陸續推出抗過敏藥品促銷專區，以非處方籖的抗組織胺與鼻噴劑為主，成為明顯的季節性陳列現象。記者實際走訪連鎖藥局，更發現貨架上有些藥物已有缺貨的情形，也反映一年一度的花粉過敏季已經來臨。

根據美國氣喘與過敏基金會（AAFA）指出，受氣候變遷影響，2025年的花粉季節比往年更早且持續更久，成年人的平均比例約25%，女性較男性居多，兒童的比例約20%，全美總計超過8200萬人受到季節性過敏影響，且人數持續上升。根據基金會剛發佈的「2026年過敏之都報告」顯示，加州舊金山更是位居全美前段班。

春季與初夏為症狀高峰期，醫師指出，引發季節性過敏的主要來源並非一般觀賞花卉，而是依靠「風力傳播」花粉的植物，以灣區生活中常見的來說，主要致敏來源其實是：橡樹、柏樹、松樹，以及各類草地與雜草。

公園與學校常見的草坪。（圖片來源/ 維基百科）
公園與學校常見的草坪。（圖片來源/ 維基百科）

連鎖藥局抗過敏藥品促銷折扣。（記者王湘涵/ 攝影）
連鎖藥局抗過敏藥品促銷折扣。（記者王湘涵/ 攝影）

「2026年過敏之都報告」顯示，加州舊金山更是位居全美前段班。（翻攝自美國氣喘與...
「2026年過敏之都報告」顯示，加州舊金山更是位居全美前段班。（翻攝自美國氣喘與過敏基金會）

一、橡樹（Oak）

春天的橡樹會釋放大量細小的花粉，有時會在地面或車輛上形成一層淡黃色的粉末，乍看可能以為是灰塵，但卻是主要的過敏來源之一。

二、柏樹（Cypress）

常見於住宅區作為圍籬的景觀植物，在冬末就開始釋放花粉，這也是為什麼很多人在春天前就會開始出現過敏症狀的主因。

三、百慕達草（Bermuda Grass）

俗稱狗牙根，是公園與學校常見的草坪，民眾甚至沒有印象看過它的花，春夏期間會釋放花粉，是許多人常常不自覺接觸過的過敏來源。

這些植物伴隨在我們的生活當中，為提高授粉成功率，會在春季釋放大量細小的花粉，可隨風飄散並長時間停留在空氣中，人體吸入後容易引發免疫反應。美國氣喘與過敏基金會（AAFA）指出，加州確實在2025年經歷了所謂的「草本與雜草花粉大爆發（Grass and Weed Pollen Explosion）」。相較之下，玫瑰、鬱金香等鮮豔、依賴昆蟲授粉的植物，花粉顆粒較大、較少進入空氣，因此比較不易造成過敏。

灣區因春季乾燥、風勢明顯，加上都市綠化中廣泛種植樹木，使花粉更容易累積，花粉濃度以東灣與南灣內陸最為高，沿海地區則相對低。

延遲型過敏　接觸1至3年後出現症狀

不少民眾反應，自己並非從小有過敏體質，卻在來美一段時間後開始出現嚴重打噴嚏、流鼻水與眼睛發癢等症狀，醫師表示，這與免疫系統對新環境的適應有關。人體在反覆接觸特定花粉後，可能逐漸建立敏感性，臨床上常見在一至三年後出現明顯反應，這種就是所謂的「致敏化」過程。而小孩因免疫系統尚未成熟，較容易提早出現過敏；成人則多在長期暴露後，才逐漸產生反應。

坊間流傳「在地蜂蜜療法」 效果恐有限

據社群媒體分享：適量食用當地蜜蜂採集的蜂蜜可減緩過敏，部分農夫市集亦有業者主打相關產品。不過目前研究尚未證實對花粉過敏具有明確療效，原因是蜂蜜中的花粉多來自「昆蟲授粉」植物，與實際引發過敏的「風媒花粉」種類不同，難以從根本改變過敏反應；不過蜂蜜能適度舒緩喉嚨乾癢，在居家保養中也有一定的輔助作用。

症狀以「癢」為主　持續數週應留意並就醫評估

花粉過敏常被誤認為感冒，但兩者仍有差異。過敏症狀通常以鼻腔與眼睛搔癢為主，並伴隨反覆打噴嚏、流清水鼻涕等情形，且多不會發燒，症狀可能持續數週甚至整個季節。若出現每天早晨特別嚴重、外出或風吹後加劇，或每年固定季節發作等情況，應留意可能為過敏反應；如果情況持續或加重，建議進一步接受專業診斷與治療。

貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

「灣區花粉濃度 區域概覽簡表」：花粉濃度以東灣與南灣內陸最為高，沿海地區則相對低...
「灣區花粉濃度 區域概覽簡表」：花粉濃度以東灣與南灣內陸最為高，沿海地區則相對低。（記者王湘涵/ 整理）

意想不到的過敏源：百慕達雜草（狗牙根）在庭院牆角隨處可見，是不自覺接觸到的過敏來...
意想不到的過敏源：百慕達雜草（狗牙根）在庭院牆角隨處可見，是不自覺接觸到的過敏來源。（記者王湘涵/ 攝影）

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