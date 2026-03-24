被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

繼上周Trader Joe's推出復活節四色迷你托特包之後，這周火燒得更旺！原本在社群媒體 上釋出3月27日將推出薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）的消息，不過據觀察Trader Joe's各分店已在本周一（23日）開始提早開賣，遍地開花！

早上8時半，這家位於東灣的Trader Joe's門口還沒開賣就已排滿了人潮，目測已繞到建築物的第三面，停車場更是一位難求。這款薰衣草色的大托特包首次登場，還未上市就已在網路市場獲得一片青睞，店家更於23日上午10時接受本報記者電訪表示：「本日配額已全部售罄。」24日人氣依然不減，上午9時開放排隊民眾入場，3.99美元一人限購2個，不到半小時就搶購一空。

Trader Joe's的經典「海軍藍」大帆布托特包屬於常態性商品，但由於需求量高，經常處於斷貨與補貨的循環中；接著則是2025年12月發售期間限定的「聖誕綠」；本週最新上市的「薰衣草紫」，是消費者入手的第三款大包款式。有消費者表示，這樣的包款容量更大，定價又只比迷你托特包多1美元，更適合美國的購物習慣，不管是在實用性或蒐集欲上，性價比反而更高。

都是為了這個包！豔陽下排隊的民眾。（記者王湘涵/ 攝影）

3.99美元，一人限購2個。（記者王湘涵/ 攝影）

然而同樣是帆布包，不同地區卻是兩樣情。一般來說西岸較東岸瘋搶，例如加州地區常常限額限量，但東岸店家卻可見滿滿一牆面的商品，社群媒體上23日便有居住在東岸麻州的人發起代買，一個袋子加收2元美金作為人力與油錢的貼補，貼文一發引起買不到的網友廣大迴響。城市聚集的地方又比郊區熱門，建議最好先跟店家電話確認，以免撲空；而亞洲人多半比西方人熱衷，願意排隊並且喜歡大量分享，更聽說有南灣的民眾清晨5時多就起來排隊了，因此在Trader Joe's的起源總部加州，每一場都是消費者不容錯過的兵家必爭之地。

「限量」的心理學概念在於「稀缺性原則」，不是你願不願意買？而是你有錢還不見得買得到！消費者因為害怕錯過或渴望獨特性，而更加地想要或這個商品。上周復活節限定四色迷你托特包，限量開賣後現在在亞馬遜購物平台上，一組售價最低顯示35.99美元，比原本銷售的金額高出三倍之多。

上周完售的復活節限定「四色迷你托特包」在購物平台上，一組售價已高達三倍之多。（翻攝自亞馬遜網站）

店門口的排隊盛況。（記者王湘涵/ 攝影）

在台灣的代購社團，更是貼出一個將近10塊美元的預購價格，各色數量有限售完為止，這些溢價現象反映了「得不到的往往最珍貴」，所以Trader Joe's不提高數量也不漲價格，藉此打造自家商品的明星熱度。

有別於上周搶破頭的快閃式銷售，這次的薰衣草色大帆布托特包似乎採用「擠牙膏式策略」，店家向透露本報記者透露：「我們這周每天早上都會販售固定的數量，一直到3月27日。」有興趣的民眾可以在前一天店家下班前致電詢問，事先安排好時間規畫，就可以優雅的帶回薰衣草包，為今年春天點綴浪漫的色彩。

早上8時半，店外的排隊人潮已到建築物轉角。（記者王湘涵/ 攝影）