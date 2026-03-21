中華聯誼會創會一甲子 藝文悠揚慶交接

以詩抒懷－女詩人、監事陳敏華朗誦「再別康橋」。（記者王湘涵/攝影）

成立於1966年的中華聯誼會，長年致力於海外推廣中華文化，21日於密爾比達南灣文教中心，舉行創會60周年慶祝聯歡午餐會，並同步舉辦新春團拜及新舊任理事長交接典禮。活動現場匯集僑界人士與團體代表，參與並見證這一個重要的里程碑，現場更以中華文化固有的「詩、書、琴、畫、劇」五大主題來共同慶祝，氣氛熱鬧隆重。

中華聯誼會自創會以來，以「聯絡感情、交換知識、發揚中華文化，促進中西文化交流」為宗旨，在海外僑胞中扮演重要角色，不只是推動文化傳承與交流，更是為世代之間搭起理解和認同的橋樑。第44屆理事長毛小苓在卸任致詞時表示：「謝謝優秀的中華聯誼協會，也相信下一任的王婉君理事，會繼續帶領本會成長、茁壯。」中華民國駐舊金山辦事處副處長朱永昌與僑教中心主任莊雅淑到場致詞祝賀，祝願下一個精彩的一甲子。

活動別具意義的程序之一，便是新舊理事的交接儀式。全體理監事、榮譽顧問以及各界與會貴賓上台合影，在眾人見證下完成莊重又歡慶的印信交接，並由僑委會致贈感謝狀與賀狀，象徵了責任與使命的延續，也展現中華聯誼會薪火相傳的精神。第45屆新任理事長王婉君說：「誠惶誠恐，感謝所有理事對我的厚愛，我也盡所能、秉持服務華人的初心，為中華聯誼會努力。」

活動現場更用「以詩抒懷、以書養性、以琴會友、以畫寄情、以劇看人生」這五大中華文化的智慧為主題，邀請到女詩人、監事陳敏華朗誦詩篇－再別康橋，抑揚頓挫身段優雅；書法家阮大仁為大家現場揮毫，行雲流水一氣呵成；監事趙炳賢帶來「春秋國樂團」表演經典曲目，樂音悠揚不絕於耳；理事高木森與前秘書長易文彬畫作現場相伴，邀請文人雅士共賞；以及理事李娜亞帶來的京劇表演－趟馬，和主持人逗趣的互動，引得現場笑聲與掌聲連連。同時還有個人和團體帶來的樂器與舞蹈演出，讓活動展現多元樣貌。

站在巨人的肩膀上，新任的王婉君表示，知道自己任重道遠，期待能賦予中華聯誼會新的時代意義。

以書養性－書法家阮大仁現場揮毫。（記者王湘涵/攝影）

以畫寄情－高木森畫作。（記者王湘涵/攝影）

以畫寄情－易文彬畫作。（記者王湘涵/攝影）

中華聯誼協會舉辦創會60週年慶祝聯歡午餐會。（記者王湘涵/攝影）

以劇看人生－理事李娜亞表演「京劇表演－趟馬」（記者王湘涵/攝影）

書法家阮大仁展現墨寶。（記者王湘涵/攝影）

中華聯誼會60周年新舊理事長印信交接儀式。（記者王湘涵/攝影）

逗趣互動，帶動現場氣氛。（記者王湘涵/攝影）

中華聯誼會第45屆新任會長王婉君。（記者王湘涵/攝影）

中華聯誼會60周年新舊理事長印信交接儀式。（記者王湘涵/攝影）

活動現場匯集僑界人士與團體代表。（記者王湘涵/攝影）

交接儀式後，與會貴賓共同合影。（記者王湘涵/攝影）