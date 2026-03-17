Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

知名美國本土連鎖超市Trader Joe's復活節馬卡龍色系迷你托特包（pastel mini canvas totes）今日開賣。這款充滿粉嫩春天感的配色，第一次是在2025年問世，一推出便搶購一空、造成風潮。今年二度回歸，同樣掀起粉絲們的高度關注，不知道舊雨新知的「舅粉」們入手幾個呢？

早在上周社群媒體 就瘋傳迷你托特包的開賣日期，但是確切的時間是由各店家自行安排訂定，因此一大早店裡就開始聚集引頸期盼的人群，店家為了保持流暢的排隊動線並保護顧客的安全，甚至還出動了警力到場協助秩序，現場店員表示：「這實在是太瘋狂了！一個美金2.99元，一人限購4個的迷你托特包，不到半小時的時間就售罄。」一出場隨即造成現場陷入瘋狂，消費者蜂擁上前，店員甚至要數度提醒大家不要推擠和插隊，場面一度失控。

近年來Trader Joe's不斷推出不同配色的帆布包，吸引消費者收藏，幾乎每逢節日就會有應景的款式。此次復活節的限定配色包括有粉藍、粉紅、粉綠和粉紫，滿滿的「多巴胺配色」象徵春天明亮活潑的氣息，而「限量」更是驅動大批人潮想要勢在必得的動力。

早上10點限量包款一出，消費者蜂擁排隊。(記者王湘涵／攝影)

正是看準了這樣的消費者心理，除了銷售時段總是很神秘外，Trader Joe's有時候還會以「突襲式行銷」（Surprise Drop）的方式，讓消費者在提早的時間、無預期的買到，藉此以增加網路聲量與行銷效益。一名Trader Joe's的店員分享：我們都是等候倉庫的通知，其實在上週六（3/14）就已經賣過一次了，一樣很快的就賣完！

吃不到比肚子餓更稀缺，當帆布包已經不只是帆布包，而是一種趨勢跟潮流象徵的時候，它早已遠遠超過了不到3美元的面額價值。一位現場的顧客表示，自己很早就來幫女兒排隊了，因為她們會上傳社群媒體，蒐集不同的系列對年輕人來說是一種「炫耀」（show off）的快樂；另一位華人朋友則是稱讚它的作工和質感，相較於他牌的托特包性價比高，更是自用送禮兩相宜。一位旅居歐洲的台灣人甚至開玩笑說：在歐洲背上一個Trader Joe's的托特包，要比背著愛馬仕還時尚！不得不說它的行銷策略相當成功。

此外，繼去年12月的「聖誕綠」大型托特包後，Trader Joe's也即將在下周開出復活節的第二彈－「薰衣草紫」，這個顏色的大托特包第一次上架，喜歡的朋友建議可以先致電詢問店家，以免向隅。