金山一間公廁耗資170萬美元成笑柄 羅偉準備整頓法規

舊金山市行政長官朱嘉文（Carmen Chu）。(sf.gov官方網站)

舊金山 諾伊谷區的一間公共廁所，耗資170萬美元興建，被譏笑為全世界最貴的廁所。羅偉 市長正在修改法規，避免這種笑話再度出現。

舊金山標準報報導，在諾伊谷城鎮廣場（Noe Valley Town Square）這座公共廁所，曾經是全國媒體矚目的焦點，也讓舊金山冗長繁瑣的採購流程暴露無遺，成為市民們關注的官僚作風。如今，市長羅偉正試圖廢除當初導致這座天價廁所建設的那些繁文縟節。

羅偉將在11月即將提交選民投票的憲章改革方案中，提議賦予市行政官辦公室（city administrator's office）對採購法規的全權管轄。去年，羅偉宣布與市議會主席曼德爾曼（Rafael Mandelman）共同努力，並發布城市規劃智庫SPUR的分析報告，旨在制定一項2026年的投票提案，改革舊金山市憲章中錯綜複雜的規則——這份超過500頁的巨著實際上相當於舊金山的憲法。

由勞工和商界領袖組成的工作小組正在考慮其他一些看似繁瑣但卻影響深遠的憲章修改建議，包括賦予市長對各委員會更大的權力。雖然該投票提案的通過不會在一夜之間改變舊金山的採購法規，但它將賦予市行政長官朱嘉文（Carmen Chu）權力，讓她著手精簡繁文縟節，這些繁文縟節導致舊金山在許多採購商品上的價格遠高於其他城市。

如果選民批准羅偉提出的方案，市長或監事會多數成員仍可否決這項提案。知情人士透露，市議會將保留設定工資、制定扶持少數族裔和女性企業主的規則以及制定專案勞動標準的權力。

舊金山建築與施工業工會理事會秘書兼財務主管岡薩雷斯（Rudy Gonzalez）表示，最初的提案並未保留市議會透過設定工人福利、學徒機會或工資標準來保護勞工的權力，但羅偉更改了這些。因此，我們認為市長的方案沒有任何弊端，我們準備全力支持。

已退休的舊金山審計長兼前公共事業委員會主任哈靈頓（Ed Harrington）對在舊金山進行合約簽訂的困難有著切身體會。他回憶起當年公共事業委員會（PUC）想建造一座發電泵房，卻不得不三次向他所在的委員會反映情況，「因為他們不喜歡屋頂的設計」。他的團隊在建築師和委員會之間反覆溝通，直到找到最佳方案。「我記得我的團隊當時都快瘋了，這事兒整整多花了六個月才完成。」