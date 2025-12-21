舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

舊金山大規模停電最高峰影響全城各區域。（PG&E）

舊金山 周末發生全市性大規模停電，影響交通號誌與公共運輸運作。舊金山應急管理處（San Francisco Department of Emergency Management）透過社群平台X發布緊急通告，呼籲市民如非必要請留在家中，避免外出，並在安全情況下關心鄰里，特別是年長者及有醫療需求的居民。

緊急事務管理局指出，停電影響範圍遍及全市，居民可透過Pacific Gas and Electric Company（PG&E）停電中心網站或撥打1-800-743-5002查詢最新復電進度，並建議註冊停電即時通知服務，以掌握第一手資訊。

市府同時發布多項居家安全提醒，包括：停電期間盡量保持冰箱與冷凍庫門關閉，以避免食物腐壞；關閉大型電器，防止復電瞬間產生電壓突波；切勿在室內使用瓦斯爐、烤肉架或發電機，以免一氧化碳中毒。若發生醫療、警政或火災等緊急狀況，請立即撥打911，其餘非攸關生命安全的情況，則呼籲民眾保留911資源。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）亦在X平台發文表示，停電已影響市內部分Muni公車與地鐵 路線，以及多處交通號誌運作。他呼籲市民若當晚無必要行程，請避免上路、留在室內，以降低交通風險。

羅偉強調，市府將在主要路口與交通走廊增派警力，協助指揮交通、確保仍在路上的民眾安全，並持續與相關單位協調，密切關注停電情況與復電進度。他表示，市府將隨時向市民更新最新資訊，呼籲大家保持警覺、彼此照應，共同度過停電帶來的不便。