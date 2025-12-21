我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山大規模停電最高峰影響全城各區域。（PG&E）
舊金山大規模停電最高峰影響全城各區域。（PG&E）

舊金山周末發生全市性大規模停電，影響交通號誌與公共運輸運作。舊金山應急管理處（San Francisco Department of Emergency Management）透過社群平台X發布緊急通告，呼籲市民如非必要請留在家中，避免外出，並在安全情況下關心鄰里，特別是年長者及有醫療需求的居民。

緊急事務管理局指出，停電影響範圍遍及全市，居民可透過Pacific Gas and Electric Company（PG&E）停電中心網站或撥打1-800-743-5002查詢最新復電進度，並建議註冊停電即時通知服務，以掌握第一手資訊。

市府同時發布多項居家安全提醒，包括：停電期間盡量保持冰箱與冷凍庫門關閉，以避免食物腐壞；關閉大型電器，防止復電瞬間產生電壓突波；切勿在室內使用瓦斯爐、烤肉架或發電機，以免一氧化碳中毒。若發生醫療、警政或火災等緊急狀況，請立即撥打911，其餘非攸關生命安全的情況，則呼籲民眾保留911資源。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）亦在X平台發文表示，停電已影響市內部分Muni公車與地鐵路線，以及多處交通號誌運作。他呼籲市民若當晚無必要行程，請避免上路、留在室內，以降低交通風險。

羅偉強調，市府將在主要路口與交通走廊增派警力，協助指揮交通、確保仍在路上的民眾安全，並持續與相關單位協調，密切關注停電情況與復電進度。他表示，市府將隨時向市民更新最新資訊，呼籲大家保持警覺、彼此照應，共同度過停電帶來的不便。

舊金山 羅偉 地鐵

上一則

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

延伸閱讀

巨人隊買下柯倫劇院 插旗娛樂版圖

巨人隊買下柯倫劇院 插旗娛樂版圖
公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位
羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地
市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升
羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

熱門新聞

奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇