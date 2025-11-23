我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

感恩節出行潮將至 今年舊金山北上聖塔羅莎最擁堵

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年舊金山北上聖塔羅莎最擁堵。(美聯社)
今年舊金山北上聖塔羅莎最擁堵。(美聯社)

感恩節即將來臨，灣區的旅客需為周末的擁擠車流做好準備。根據美國汽車協會（AAA）發布的年度假期旅遊報告，全美預計有8180萬人在假期期間行駛至少50哩，比去年多160萬人，也比2019年疫情前多400萬人。

加州，預估將有960萬居民開車旅行，比去年的940萬多出2.7%。

去年AAA預估灣區最擁堵的高速公路為正進行多項工程、與多條高速交叉的州際80號公路。今年的「最堵塞路段」則換成從舊金山北上前往聖塔羅莎（Santa Rosa）的101號公路。這段約55哩的車程，如果在周二晚間7時15分出發，平均車速預料將降至時速21哩，全程可能耗時超過2.5小時。

AAA北加州發言人強森（Doug Johnson）表示，熟悉該路段的人都知道，在到達拍達路瑪(Petaluma）前的道路變窄處時長堵車。

AAA指出，全國範圍內周中午到晚上9時、以及周三上午11時到晚上8時，是最可能出現嚴重堵塞的時段。交通分析公司Arity的報告則預測，交通量將比前一年感恩節前一天高出29%。

Google Maps近期研究顯示，舊金山的道路擁堵將從週二上午10時開始累積，下午3時到5時將是最繁忙時段；上午10時前或晚間8時後出發的駕駛，情況會明顯較佳。

若想完全避開塞車，AAA建議可在感恩節當天出發。強森說，越早出門越好。「我們總說，如果可以，最好在上午10時前離開，那樣就能避開多數大都會區的壅塞。」他提醒，如果從灣區往南開往洛杉磯，即使10時前離開灣區，但抵達洛杉磯時也可能碰上當地高峰時段，因此出發與抵達時間都需注意。

AAA表示，許多旅客似乎會選擇在假日當天出發，從高速行駛比例即可見端倪：感恩節當天超速行駛違規增加96%，當日上午更飆升至180%，顯示許多民眾為了趕在晚餐前把料理送進烤箱而加速駕駛。若選擇星期三出發，情況也不見得改善，該日高速行駛仍增加72%。

灣區 感恩節 加州

上一則

北加州大蘇爾海岸一周內第二次遊客被海浪捲走

延伸閱讀

感恩節前最後周末 華人媽媽火雞大餐展身手

感恩節前最後周末 華人媽媽火雞大餐展身手
AI設計新書封面 紐西蘭2作家角逐文學獎被取消資格

AI設計新書封面 紐西蘭2作家角逐文學獎被取消資格
豪雨樹倒砸死人 老兵開車受困 潛水教練緊急救援

豪雨樹倒砸死人 老兵開車受困 潛水教練緊急救援
南加豪雨 一人駕車被樹砸死 越戰老兵被困齊胸洪水

南加豪雨 一人駕車被樹砸死 越戰老兵被困齊胸洪水
徹底禁止AI參賽？紐西蘭2大作家新書封面用AI設計 無緣角逐文學大獎

徹底禁止AI參賽？紐西蘭2大作家新書封面用AI設計 無緣角逐文學大獎

熱門新聞

柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權