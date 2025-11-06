我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

加州健保2026年投保季開跑 關鍵聯邦補貼仍未卜 平均保費將翻倍

記者王子涵╱舊金山即時報導
奧特曼（右二）最後呼籲：「無論您是全職、兼職、打零工或暫時失業，都應該為自己和家人規劃保障。投保是為健康投資，也是為未來留下一份平安。」（記者王子涵╱攝影）
奧特曼（右二）最後呼籲：「無論您是全職、兼職、打零工或暫時失業，都應該為自己和家人規劃保障。投保是為健康投資，也是為未來留下一份平安。」（記者王子涵╱攝影）

加州健保（Covered California）6日在舊金山華埠百年茶樓Hangout Tea Room，舉行2026年公開投保登記期啟動活動。在聯邦政府持續停擺、健保關鍵補助法案到期未續、保費可能翻倍的背景下，加州健保的受益者十分關注此次投保季的最新情況。

今年是「平價醫療法案」（Affordable Care Act）實施以來的第13個投保期。加州健保執行長奧特曼（Jessica Altman）指出，目前加州已有創紀錄的近200萬人投保，其中亞裔投保人的參與成長顯著，她指出：「華裔投保者成長32%，印度裔增幅達67%，顯示亞太族群越來越重視健康與家庭保障。」

今年的投保環境充滿挑戰。奧特曼表示，聯邦政府於2021年推出的「強化版保費稅收抵免」（Enhanced Premium Tax Credits）將於年底到期，若國會未能及時延長，2026年起全美多數健保保戶將面臨保費翻倍的風險。

她說：「這項補助讓數百萬美國人首次能以可負擔的價格投保，但若到期，平均保費將近乎倍增，部分中等收入家庭甚至會失去補助資格。」

根據加州健保估算，若不延長該補助，全州超過170萬名獲得財務援助的保戶，其每月保費平均將增加97%。其中約16萬名中等收入者可能完全失去抵免資格，必須自行負擔全部保費。「在舊金山或灣區這樣高生活成本的地區，這將造成不小的壓力。」奧特曼坦言。

為減緩衝擊，加州政府已預留1.9億美元資金，協助低收入家庭維持現有保費水準，確保年收入在聯邦貧困線150%以下的個人與家庭不受漲價影響。但她也指出，這筆金額遠不足以取代聯邦層級每年約25億美元的補助。「我們盡力守護最脆弱的族群，但仍需要國會行動。」

北加菲律賓裔護士協會會長史莫（Lourdes Moldre）以醫護身份呼籲亞太族群積極投保：「醫療保障不僅是保單，更是對家庭的承諾。當一個人健康，整個社區都會更強。」她強調預防醫學的重要性，指出有保險才能獲得定期檢查、慢性病管理與疫苗接種，「沒有保險的人，往往延誤治療，導致後續醫療成本更高。」

Asian Inc.主席海斯特（Lamar Heyst也表示，舊金山華埠悠久的歷史象徵著亞裔社區的韌性與互助精神。「我們來到美國追求幸福與自由，但沒有健康，一切都難以實現。加州健保幫助像理髮師、卡車司機、小商家這些沒有雇主保險的人，獲得公平的醫療機會。」

奧特曼提醒，開放投保期從11月1日持續至2026年1月31日，若希望明年1月起即享保障，必須在12月31日前完成登記。「別等到新年才行動，現在就應該檢視方案、比較費率。」她強調，民眾可透過網站CoveredCA.com或撥打(800)300-1506尋求協助，網站亦提供繁體、簡體中文及多種亞太語言版本。

官方資料顯示，約92%的加州健保保戶可獲財務補助，近半數每月保費低於10美元，約四分之一可用相同價格升級至銀級方案。若國會延長稅收抵免，這些優惠將得以維持；若未延長，加州仍將以州級資金維持最弱勢族群的補助。

加州 保費 健保

上一則

體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元

下一則

華人特殊兒年會募款55萬超標 展夢之夜圓滿完成

延伸閱讀

奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困

奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困
放寬色情內容限制 奧特曼說OpenAI不是「世界道德警察」

放寬色情內容限制 奧特曼說OpenAI不是「世界道德警察」
劉揚偉：AI發展剛開始 不會泡沫 市場規模極大

劉揚偉：AI發展剛開始 不會泡沫 市場規模極大
惡搞奧特曼偷竊…OpenAI影音生成App 引著作權爭議

惡搞奧特曼偷竊…OpenAI影音生成App 引著作權爭議
OpenAI奧特曼幾乎不考慮英特爾 寧寄望台積電擴產

OpenAI奧特曼幾乎不考慮英特爾 寧寄望台積電擴產

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切