市府預算快敲定 哪些資源還能留下來 華人社區擔憂

市府預算即將敲定，哪些資源還能留下來 華人社區擔憂。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）上個月給出了一份159億美元的兩年期預算案，因要補上8億的財政缺口，並打算砍掉超過1400個市府職位（其中約100人會被裁員），還要減掉1.85億的非營利機構補助，很多社區服務都有可能被波及。

消息一出，工會跟非營利團體上週在市議會的預算聽證會上，抗議聲不斷，有場甚至吵到要暫停會議，最後廳警強制讓11人離場。抗議者喊道：「不能靠裁員和減少社區資源來補預算漏洞。」

在過去的兩週，市議員、市長羅偉團隊和各利益團體幾乎每天加班協商，常常談到深夜、甚至周末也沒停過。25日是預算協商最後一天，目前一些關鍵資金預算還沒敲定。

聽證華語代表吳振英表示，對華人 社區來說，這波預算調整會不會影響耆老中心、法律援助、語言服務，大家都很關心。過去這些服務靠的就是市府撥款，要是這次被砍，長者、移民 家庭可能就得不到原本的協助了。

預算案預計這周拍板，月底正式表決。這周是關鍵，社區聲音能不能被聽見，關係到明年還能不能有熟悉的資源和服務留下來。

目前，市議會正根據各方意見，嘗試修改羅偉的原始提案。有消息指出，部分議員正在努力爭取恢復對關鍵非營利組織的部分補助，例如提供心理健康、家暴庇護、老人照顧和移民法律支援等服務的單位。這些服務，很多都跟華人社區息息相關。

一名來自華埠的非營利機構工作人員表示：「我們現在最擔心的是語言服務和耆老照護的預算被砍，這些是很多長輩每天都在用的資源，不是說砍了就可以馬上找別的替代。」

另一方面，也有市府官員私下透露，其實市長團隊並非完全不願讓步，只是希望集中資源在他們認為「更有效率」的項目上，包括數位化改革、治安強化和吸引企業投資等。但這樣的方向，讓不少社區代表覺得失衡。

在市政廳外，也有不少市民自發到場聲援社區團體，舉著「社區不是支出，是投資」的標語，呼籲市府不要只看帳面數字，更要看到人與社區的需要。