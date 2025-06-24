矽谷商用辦公室乏人問津 工業空間搶手租金仍下滑

矽谷商業地產市場呈現「供過於求、租金下滑、建設放緩」的態勢。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 地區2025年首季商業地產報告日前出爐，儘管新建案面積創下自2002年以來最強首季紀錄，整體市場仍面臨建設趨緩、空置率上升與租金 下跌的多重挑戰。由矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）與JLL共同發布的這一報告指出，商業地產發展正從過去十年的辦公室導向轉向實驗室與工業用途。

根據報告，2025年第一季矽谷共新增242萬平方呎商業空間，為近23年來最強首季。其中實驗室空間占比高達65%，成為主力推手，反映生技與先進製造需求強勁。相比之下，辦公室新建案僅為26萬平方呎，為十多年來最低水準。報告也警示，目前在建中的商業空間總量僅660萬平方呎，為12年來新低，與2020年高峰相比銳減68%。

在租賃市場方面，矽谷第一季租賃總面積達623萬平方呎，若全年持續此趨勢，將創下自2018年以來最高水準。其中辦公室佔25%，工業與研發空間分別佔31%與33%，顯示企業對非辦公室類型的需求日增。值得注意的是，當季簽訂的租賃交易共計288筆，略低於去年同期，但仍高於疫情 初期三年平均水準。

然而，市場整體空置率仍持續上升，為連續第三年攀高。截至首季底，辦公室空置率已超過22%，幾乎為疫情前的兩倍；實驗室空置率更創下33.9%歷史新高。研究指出，辦公空置上升主因為遠距工作持續影響租戶需求，而實驗室則因近年新建案大量釋出所致。唯有工業空間維持緊俏，空置率僅6%。

租金方面，通膨調整後的平均租金較去年同期下跌6%，降至2015年以來新低。其中實驗室空間儘管租金下滑，但仍以每平方呎月租6元居四類型之冠。辦公室平均租金為5.39元，研發空間為2.84元，工業空間則為1.67元。分析指出，儘管近期租金回落，實驗室類型租金與15年前相比仍成長逾一倍，反映長期需求韌性。

報告亦指出，鄰近公共交通的辦公空間雖租金溢價高達66%，但空置率卻高於非鄰近地區（28%對22%），顯示交通便利已不足以挽回企業租用意願。

綜合來看，矽谷商業地產市場呈現「供過於求、租金下滑、建設放緩」的態勢。未來走勢將取決於企業對實體空間的重新評估，以及政府與開發商如何調整策略以回應新興產業與混合辦公型態的長期需求。